Een pleidooi voor ochtendseks

Goedemorgen! Wanneer de eerste zonnestralen door je gordijnen prikken, je de slaap uit je ogen wrijft en je sexy voelt is het moment daar: sex for breakfast, ochtendseks. De lekkerste manier om wakker te worden. En het beste begin van je dag!

Want…

1. Avondseks is overatted

Dat een potje seks een positief effect heeft op zowel lichaam als geest, dat moge duidelijk zijn. Vooral de energieboost die je krijgt en het positieve effect dat het heeft op je humeur (lees: gillend ontwakken), zijn fijne extraatjes van deze intieme én actieve activiteit. Het is eigenlijk onlogisch dat de meesten van ons vooral in de avonduren (of in de nacht) van bil gaan. Wanneer je dit doet, profiteer je namelijk een stuk minder van de eerdergenoemde voordelen. Oké, je ligt nog even in elkaar verstrengelt na te genieten van jullie vrijpartij maar dat is het dan ook wel. De extra energie en het goede gevoel dat je hebt, gaat verloren. Zonde! Daarom: in de ochtendseksen. Al mag je óók de avond, nacht daarvoor al sekskilometers gemaakt hebben.

2. Zó geef je je relatie een boost

Een seksboost, what else. Een erotische start van de dag heeft, naast het geven van energie en het verbeteren van je humeur, ook een positieve invloed op je relatie. Tijdens de seks komt namelijk oxytocine vrij. Een hormoon dat beter bekend staat als het feelgood– of knuffelhormoon. Deze stof zorgt dat het verliefde gevoel langer aanhoudt. Dit brengt je dus nader tot je partner.

3. Seks is gewoon lekker

En goed voor je! Seks werkt stress verlagend en verzacht pijn. Seks is net een pijnstiller of kater killer, wat je wil. Dus ook als je wakker wordt met een babygriep of een flinke kater, in beide gevallen is het een goed plan om tegen je lover aan te kruipen. Stop met ‘snoozen’ en let’s get it on.