Een prostaatmassage geven voor intensere orgasmes: en zó doe jij het

We hebben het weinig over het gevoelige plekje dat in de bil van de man verscholen ligt. Heteromannen willen liever niet tussen hun billen worden aangeraakt en het erover hebben is vaak nog een taboe. Zonde. Stimulatie van de prostaat is fijn, lekker én gezond. Tijd om er aandacht aan te besteden.

Ben jij nieuwsgierig naar het geven van een prostaatmassage? Stel het rustig aan hem voor.

Is hij interested in een nieuw, seksueel experiment? Handig om te beginnen met wat basiskennis: de prostaat is een klier bij mannen in de onderbuik, onder de blaas, in de buurt van de plasbuis. Clear. De prostaat is net zo groot als een walnoot en de stimulatie ervan kan zorgen voor een intens orgasme. Há, hoe dan?

Voordat we daarover meer diepgang (haha) brengen, eerst nog een ander medisch fact: de prosstaat heeft belangrijke gezondheidsfuncties. Kort gezegd maakt het orgaan deel uit van het mannelijk voortplantingssysteem en zorgt voor het opslaan en vrijgeven van sperma. “Bij het klaarkomen worden de zaadcellen naar de prostaat gepompt. Daar worden ze vermengd met het prostaatvocht”. Dit verklaart het verband tussen de prostaat en het klaarkomen: bij veel mannen is het orgasme veel intenser als je de prostaat stimuleert.

Fris en… rustig



Let’s start. Prostaatstimulatie begint bij hygiëne. Zorg dat hij zich fris wast en zorg dat jij schone handen hebt (en liever niet al te scherpe nagels, auw). Begin rustig. Wen er beide aan dat jullie iets nieuws uitproberen. Je kunt beginnen met het likken van zijn pik en zijn ballen. Ga langzaam door naar het gebied rondom de anus en zie hoe hij daarop reageert. Zoals je misschien weet is het perineum (het stukje tussen het scrotum en de anus) een zeer gevoelige plek. Masseer, gebruik speeksel of glijmiddel en ga wanneer jullie er klaar voor zijn langzaam bij hem naar binnen.

You feel it?

Ongeveer twee centimeter diep voel je aan de onderzijde een knobbel. Ter grootte van, we zeiden het zonet: een walnoot. Wanneer je het voelt, oefen dan voorzichtig druk uit. Stimuleer het en geloof ons: dit geeft hem een ontzettend fijn gevoel. Wanneer je het zodanig goed masseert kan dit zelfs zorgen tot een intens (!) orgasme.

Healthcare

Dat orgasmes fijn zijn weten we allemaal. Maar, het is ook goed voor de gezondheid. Prostaatkanker is een veelvoorkomende kanker bij mannen. Deskundige schrijven dat een prostaatmassage zuiverend werkt en kan helpen om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Een prostaatmassage is lekker, zorgt voor een intens orgasme én het is goed voor de gezondheid. Wij zien in geen reden om het niet eens te proberen.

Tekst: Sien Boonen | Bron: Andros.nl