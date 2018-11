Een seksuoloog geeft antwoord: waarom willen we naakt daten op tv (en werkt het?)

Gisteravond was de eerste aflevering van het nieuwe datingprogramma Undress For Love op televisie waarin mannen en vrouwen zich naakt vertonen, in de hoop op die manier Mr. of Mrs. Right te vinden. Wij vroegen ons af waarom (in gódsnaam) je op tv zou willen daten, en je er ook nog je kleren voor uit wil trekken. We vroegen het een seksuoloog.

In het programma Undress For Love zien de kandidaten elkaar als eerste naakt, zonder dat het gezicht te zien is. In deze ronde mogen de deelnemers elkaar het spreekwoordelijke hemd van ’t lijf vragen. Daarna zien ze ook elkaars gezicht en mogen ze aangeven met wie ze graag willen matchen.

Dat zaakje tussen de benen is afleidend

Marjolein Abma is seksuoloog en psycholoog en schrijft voor de erotisch getinte site voor vrouwen lottelust.nl. Waarom mensen zich letterlijk bloot willen geven voor een tv-programma als Undress For Love snapt ze niet. ‘Ergens denk ik dat mensen denken dat als ze op televisie meedoen aan een datingshow het misschien anders zal gaan dan dat het thuis gaat en ze dus nu misschien wel die ware vinden. Maar waarom mensen daar hun kleding bij uit willen trekken vat ik niet. Ik begrijp de functie er namelijk niet van. Ik denk dat het vooral afleidend werkt. Je bent namelijk bezig met jouw eigen lichaam en dat van de ander, en daardoor is het alleen maar lastiger om het karakter van de persoon tegenover je te zien. Als jij steeds bezig bent met hoe je moet zitten of staan om er een beetje gunstig uit te zien, of jezelf bestraft omdat je ogen steeds naar het zaakje tussen zijn benen afglijden, ben je niet bezig met de ander leren kennen.’

Vergelijkingsmateriaal

Hoewel de meesten van ons er in real life niet aan moeten denken (zou jij voor een eerste date de ander meenemen naar een sauna?), vinden we het blijkbaar wel interessant om naar te kijken. Marjolein: ‘Er zijn natuurlijk meer programma’s op televisie waar we graag naar kijken, maar zelf nooit zouden (durven) doen. Ik denk dat dit soort programma’s scoren omdat we, naast de mensen die kijken met als doel leedvermaak, we ook graag willen geloven in de liefde. Daarnaast zijn er steeds meer mensen single, dus die groep zal ook kijken om te zien hoe anderen dat daten precies doen, en om te voelen dat zij niet de enige zijn waarvoor daten soms lastig is. En mensen kijken natuurlijk ook om hun eigen lichaam te kunnen vergelijken. Ik vraag me overigens wel af of de deelnemers zich realiseren wat dit met hun privé-leven doet. De dag na de uitzending moeten ze wel weer naar hun werk of studie waar misschien wel heel veel mensen jou naakt gezien hebben. Dan moet je denk ik best stevig in je schoenen staan.’

Maskers af

Marjolein gelooft niet dat mensen de ware zullen vinden door zo’n tv-programma. ‘Het enige wat ik mij kan bedenken als je iemand op deze manier ontmoet, is dat dat komt doordat je beiden in een ongemakkelijke situatie zit en daardoor goed kunt zien hoe iemand zich daarin gedraagt. Door die vreemde situatie is het namelijk lastig een masker op te houden. Maar ik blijf erbij dat die naakte lichamen teveel afleiden van hetgeen belangrijk is: elkaars innerlijk leren kennen. Daarbij is er feitelijk ook niets spannends meer aan. Met kleren aan daten is eigenlijk veel leuker omdat je nog níet weet hoe de ander er daaronder uit ziet. De eerste keer dat je met elkaar naar bed gaat is daarom dan veel spannender en intiemer. Tenzij je doel van het daten alleen seks is. Dan is deze vorm van daten hartstikke handig omdat je meteen weet wat voor vlees je in de kuip hebt.’

Beeld: iStock