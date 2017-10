Een trio: Laat het lós, laat je gáááán!

Het trio staat hoog bovenaan op de seksbucketlist: bij mannen, maar óók bij vrouwen. Tijd dus om er wat dieper op in te gaan. Men neme drie – bij voorkeur geile – mensen en een bed. Of bank. Of berenvel…

How to

Je aandacht over twee mensen verdelen, is moeilijker dan je denkt. Vooral belangrijk om een trio tot een succes te maken: initiatief tonen en de rollen regelmatig omdraaien om iedereen tevreden en opgewonden te houden. Let op signalen van je bedgenoten en gebruik mond en handen gul. Bron: Yourtango.com

Combo

Er is één hoofdregel voor je begint: jullie moeten het allemaal eens zijn over de combinatie, anders wordt het een groot feest der ongemakkelijkheid. Doe het ook nooit alleen om een ander een plezier te doen. Een stukje opoffering op z’n tijd hoort erbij, maar bij een trio leidt dat alleen maar tot jaloezie, onzekerheid en andere ellende. YouTube eens op ‘Partnerruil, in de gloria’. Die hilarische sketch leert je precies hoe het níet moet.

Laat het los

Gedachten en seks gaan doorgaans niet zo lekker samen, dus tot slot nog een gouden tip: analyseer en denk vooral niet te veel. Laat het lós, laat je gáááán! Je kunt altijd nog een nabeschouwing houden.

Sharing

Natuurlijk kun je de ‘natuur’ zijn gang laten gaan en op een dronken avond met zijn drieën in bed belanden. Ongepland een beetje rommelen: er is wat voor te zeggen. Maar de kans op een geslaagd trio is groter als je van tevoren praat over wat je niet, en vooral wél wilt. Dit is ook de kans om vooraf je fantasieën te delen. Van bi-schierige plannen tot het ja/nee inzake dubbele penetratie: je kunt het maar beter helder hebben.

Bron: totalsoroitymove.com

Voorbereiding

Game, set, match? Dan rest je alleen nog wat goed gastvrouwschap. Schone lakens, condooms en glijmiddel, speeltjes, champagne, slagroom: alles is geoorloofd. Nou ja, behalve de betere Franse kazen en een grote emmer knoflooksaus misschien.