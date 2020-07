Een van deze sterrenbeelden? Dan ben je stiekem heel avontuurlijk in bed

Als Tweeling of Schorpioen houd jij wel van spice in de slaapkamer. Je bent immers niet voor niks een vuurteken. Toch zijn er ook andere sterrenbeelden die wel houden van wat avontuur in bed. Al komen ze daar misschien niet altijd even open voor uit.

Sterrenbeelden in bed

Ja, ook Waterman, Vissen, Stier en Weegschaal houden wel van wat afwisseling tussen de lakens. Of misschien juist buiten de slaapkamer, wie weet wat je te wachten staat met deze partners.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Zeg je Waterman, dan heb je met iemand te maken die graag alles een keer geprobeerd heeft. En ja, dus ook op het gebied van seks. Missionaris is volgens hen dan ook niet alleen saai, maar tevens een gemiste kans om niet een keer een ander standje uit te testen. Rollenspel, spannende plekken, you name it: het kan voor dit sterrenbeeld niet uitdagend genoeg.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Ben je Vissen, dan ben je waarschijnlijk niet alleen heel gevoelig, maar word je ook wel warm van een goede dosis romantiek. Dat betekent niet dat je niet openstaat voor nieuwe dingen in de slaapkamer. Je hoeft alleen daarin niet zo nodig je eigen fantasie te vervullen, maar wil juist graag je partner op en top verwennen. En met daarin een beetje gedomineerd worden op zijn tijd, vind je dan ook niks mis.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Ja sensueel, dat is de Stier wel. Ondanks dat je ontzettend nuchter in het leven staat en risico’s uit de weg probeert te gaan, is dat tijdens een stomende vrijpartij wel anders. Hoewel je misschien zelf niet de touwtjes in handen zult nemen, probeert dit teken maar wat graag nieuwe dingen uit.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

De Weegschaal mag dan nog weleens op zoek zijn naar balans, in de slaapkamer hebben ze hun draai helemaal gevonden. Dit sterrenbeeld is een echte gever van nature en met een torenhoog libido staan ze wel open voor wat experimenteren. Daarbij nemen ze zeker het initiatief met nieuwe moves, maar verwachten daarin ook wel wat terug. Het is geven en nemen in het leven.

