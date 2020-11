Een wilde – of luie bui? Je hebt voor elke stemming een seksstandje

Voor iedere mood heb je een seksstandje die jou en je partner in hogere sferen brengt (letterlijk en figuurlijk). Ondeugend, wild, romantisch: voor iedere stemming is er een bijpassend standje.

Ben je in een wilde, ondeugende bui?

Houd je dan niet langer in! Met de Standing Tiger kunnen jullie helemaal losgaan. Terwijl jij – op een verhoging – op handen en voeten leunt, heeft hij van achter volledige toegang tot al jouw plekjes. En ben je speels ingesteld, dan kan hij het een wilde westen-sfeertje geven door je haren vast te pakken, een tik op je kont te geven en je stevig vast te grijpen. Yeehah!

Ben je meer in romantische sferen?

Om de liefde tussen jullie flink te laten gloeien, ga je voor de omgekeerde spoonpositie. Bij deze pose lig je heerlijk in elkaars armen. Omdat je face to face ligt, kun je ook nog eens goed oogcontact houden en blijven zoenen. Hoe romantisch.

Ben je toe aan een beetje kinky seks?

Als je weleens Fifty Shades hebt gekeken, snap je dat een kinky randje je seksleven een flinke boost kan geven. Dus leen wat inspiratie en probeer de Heir to the Throne. Vraag hem of haar je handen (en eventueel voeten) aan een stoel vast te binden. Alleen al het idee dat je zelf geen controle meer hebt, kan veel doen voor je libido.

Ben je in een luie bui?

We hebben er allemaal weleens last van: je hebt zin, maar wil niet opstaan of jezelf in de gekste standjes vouwen. Geen zorgen, wij hebben de perfecte sekspose: De CAT-positie. Het is een variant op de missionaris, maar in plaats van recht onder elkaar lig je iets omhoog en naar de zijkant. Kortom: makkelijker toegang voor hem. En het beste gedeelte: er is maar weinig actie vanuit jou nodig, hij zal het werk moeten doen. Ha!

Voel jij je helemaal sexy?

Je voelt je goed, je ziet er goed uit en hij vindt je sexy as hell. Goed, om in deze mood te blijven moet je voor de Hot Seat gaan. Vuurwerk gegarandeerd! Laat hem op de hoek van het bed zitten terwijl jij op hem naar voren en achteren beweegt. Hij heeft ondertussen de vrije hand om je overal aan te raken. Tip: zorg ervoor dat er een spiegel voor je staat zodat hij je van alle kanten kan bekijken 😉

Ben je in een boze, gefrustreerde bui?

Ben je boos, dan moet je af en toe gewoon je frustraties kwijt op iets… of iemand (zonder geweld, natuurlijk). De Cowgirl positie is voor jou dan een uitkomst. Jij hebt de volledige controle: over hem en over de snelheid. In dit standje kun je alle opgekropte frustraties kwijt. Heel fijn dat seks ook therapeutisch kan werken!

Voel jij je gestrest?

Rotdag gehad? Zodra je lover thuis is, grijp je hem vast en ga je direct voor de Ballet Dancer. Deze pose kan altijd en overal, is snel, makkelijk en speels; dingen die je wel kunt gebruiken na een lange dag. Deze pose kan je ook perfect uitvoeren onder de douche!

Bron en beeld: Women’s health