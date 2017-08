Eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger: is dat waar?

Is je partner in een vorige relatie ooit vreemdgegaan? Dan is er een verhoogde kans dat hij nogmaals de fout ingaat. Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Sexual Behavior.

Voor het onderzoek werden 484 mannen en vrouwen ondervraagd. Zij moesten opbiechten of ze zelf ooit waren vreemdgegaan en of ze hun (ex-)partners hiervan verdachten. Wat blijkt? Mensen die ooit een scheve schaats hebben gereden zouden drie keer zo snel de fout ingaan dan mensen die hun partner altijd trouw zijn gebleven.

Groeiende leugens

De kans op nogmaals vreemdgaan neemt volgens de onderzoekers toe omdat de vreemdgangers gewend raken aan het liegen. Zij leren hun schuldgevoel en andere negatieve gevoelens uit te schakelen. Niet alleen liegen ze daardoor makkelijker, maar ook kunnen hun leugens hierdoor groter worden.

Wantrouwen

Bovendien blijft het vertrouwen van de partner van de vreemdganger niet onaangetast. Had jij in het verleden een overspelende ex? Dan ben je vier keer zo wantrouwig als iemand die nog nooit een relatie met een vreemdganger heeft gehad. Hoe lastig ook: probeer realistisch te zijn en te bedenken of je huidige partner die achterdocht wel verdient.

Bron Business Insider | Beeld Sanoma Beeldbank