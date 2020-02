Eenzaam in een relatie, zo voelt iedereen zich weleens. Hoe lang je ook samen bent. Voel jij je (weleens) lonely, zelfs als gelukkig bent in de liefde? Hieronder een aantal redenen waarom je je zo voelt en wat je er misschien aan kunt doen.

3x eenzaam in een relatie, omdat…

1. Je er niet over praat

Communicatie is de sleutel tot succes, zo ook in een relatie. Als je niet over je eenzame gevoelens praat, kan dit in de weg staan. Het is daarom belangrijk om álles te bespreken. Dit houdt ook in hoe je je voelt en hoe je partner zich voelt. Bespreek wat jullie beiden nodig hebben (bijvoorbeeld: vaste datenights) om je meer verbonden met elkaar te voelen.

2. Je plezier boven verbinding kiest

Natuurlijk is er niets mis met je eigen leven hebben en nieuwe dingen uitproberen, zodat jullie relatie uitdagend en leuk blijft. Maar het is ook goed om je soms wat kwetsbaarder op te stellen en het over de moeilijkere dingen in het leven te hebben. Het kan ervoor zorgen dat jullie band hierdoor sterker wordt en dat jullie je meer naar elkaar openstellen. En dat wil je, voor nog meer begrip over en weer. Oplossing? Een vast ‘praatmomentje’ aan de eettafel, om zo écht te weten wat er in de ander omgaat.

3. Zelfliefde schaars is (of ontbreekt)

Als je je eenzaam voelt, check dan altijd eerst bij jezelf waar dit gevoel vandaan komt. Misschien heeft je eenzaamheid niet alleen te maken met je relatie, maar zijn er meerdere factoren waarom je dit voelt. Denk aan: onzekerheid. Mocht het aanhouden, kijk dan of je misschien symptomen van depressie ervaart. Het praten met een therapeut kan dan hulpvol zijn.

