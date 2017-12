Eenzame kerst? Zoveel singles hopen in 2018 hun ware liefde te ontmoeten

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat lijken de meeste singles na (een eenzame?) kerst te denken. Vanaf 27 december ziet datingservice Lexa namelijk een behoorlijke stijging van activiteiten en inschrijvingen op haar platform: het dating-hoogseizoen is begonnen!

Uit onderzoek van Lexa blijkt dat zeventig procent van de vrijgezellen ernaar uitkijkt om in 2018 een nieuwe liefde te ontmoeten. Die goede voornemens bereiken op de eerste zondag van januari al een hoogtepunt. Die dag krijgt daarom een toepasselijke naam: Peak Day.

Ware Jacob

57 procent van de zoekende singles hoopt in 2018 iemand tegen te komen met wie hij oud kan worden. Een op de vijf mannen gaat er zeer actief werk van maken het komende jaar, terwijl de vrouwen meer in het lot te lijken geloven: slechts 12 procent van de dames gaat actief zoeken naar de liefde. Een op de vier singles heeft overigens geen plannen om te gaan daten het komende jaar.

Het is dit jaar voor het eerst dat vrijgezellen online de meeste kans zien om de liefde tegen te komen. Maar liefst 44 procent denkt via online datingservices de ware te gaan vinden. 39 procent verwacht dit tijdens het uitgaan te doen, en 38 procent hoopt dat vrienden en kennissen een steentje kunnen bijdragen. Een toevallige ontmoeting is ook een optie: 30 procent van de singles ziet dat wel gebeuren.

Bron Lexa | Beeld Shutterstock