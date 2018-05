Eerste date? Hieraan herken je of hij ‘de ware’ is

Als je een eerste date hebt, trek je waarschijnlijk alles uit de kast om een goeie indruk te maken. Enne, hopelijk doet hij dat ook. Maar hoe goed hij z’n best ook doet op z’n looks en gedrag; er blijkt nóg iets te zijn waar mannen extra goed op moeten letten.

Niet alleen voorafgaand aan een sollicitatiegesprek, maar ook bij een eerste date is een stevige handdruk van belang. Dat blijkt uit onderzoek van Columbia University in New York. Vrouwen zouden dit namelijk onbewust als voordeel zien wanneer ze op zoek zijn naar de ware.

Kracht

Met een speciale vigorimeter hebben de onderzoekers de handdruk van 5.000 proefpersonen – variërend van 59 tot 71 jaar oud – gemeten. Wat blijkt? ‘Onze resultaten suggereren dat vrouwen op zoek zijn naar een man die kracht en vitaliteit uitstraalt’, aldus hoofdonderzoeker Vegard Skirbekk. Volgens de wetenschappers zouden ongetrouwde mannen zelfs vaker een slap handje geven in vergelijking met de stevige handdruk van getrouwde mannen.

Vaardigheden

Een krachtige handdruk zou volgens de knappe koppen als indicator van iemands sociale vaardigheid worden gezien, daarnaast zou het laten blijken dat je gezond bent. Uit onderzoek van The University of Manchester zou het getuigen van probleemoplossend kunnen denken, een beter geheugen en een sneller reactievermogen.

Bron: GVA.be | Beeld: Shutterstock