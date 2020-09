Geen zin meer in awkward stiltes? Stel deze vragen op je eerste date

Een eerste date blijft moeilijk een spannend. Ziet ‘ie er wel echt zo uit als op zijn datingprofiel of is hij wel net zo grappig als die avond in de kroeg? Je wil iemand zo snel mogelijk leren kennen, maar vaak vertrekt de sfeer na de eerste paar basic kenningsmakings vragen. Het gevolg? Awkward stiltes die je absoluut wil vermijden. Met deze 15 vragen kan je je date goed leren kennen en vul je de hele avond. Win-winsituatie!

Eerste date vragen

Een eerste date duurt nooit zo heel erg lang. Of je moet uiteten gaan, maar dat is niet zo’n goed idee. Maar ondanks de korte duur wil je elkaar wel zo snel – en goed – mogelijk leren kennen. Dit lijstje met toffe en originele vragen helpen jou om je misschien wel ware liefde te leren kennen.

1. Wie is jouw grootste held?

Deze vraagt zorgt ervoor dat je erachter komt tegen wie je date opkijkt. Is het een moeder of opa, dan weet je dat hij/zij een familiemens is. Noemt diegene een bekend persoon zoals Michelle Obama of Kanye West dan heb je kans dat daar een interessant verhaal achter zit.

2. Als je iets aan jezelf kon veranderen, wat zou het zijn?

Met deze vraag kom je erachter hoe de persoon tegenover je zichzelf ziet. Zelfvertrouwen of onzekerheid komt hierbij naar boven. Mooi moment om complimentjes te geven over juist datgene waar die persoon niet van houdt.

3. Wat is je grootste irritatie?

Deze vraag is echt een must! Je weet gelijk waar diegene totaal niet tegenkan. Is dat iets wat jij vaak doet, dan weet je gelijk dat dit geen match is.

4. Wat is de beste film die je ooit hebt gezien?

Klinkt simpel, maar is zeker van belang. Het laat zien waar hij/zij interesse in heeft. Kunnen jullie gelijk inspiratie opdoen voor die eventuele tweede date!

5. Wat maakt jouw nou echt boos?

Boos is iets anders dan irritatie. Met deze vraag kom je erachter wat voor passie je date in zich heeft.

6. Waar ben je het meest trots op?

Nog meer informatie over passie! Het is een diepgaande vraag en je kan veel te weten komen over de doelen in zijn/haar leven.

7. Wat is je favoriete herinnering aan je jeugd?

Misschien niet handig om als eerste vraag te stellen, maar als je de sfeer een beetje hebt afgetast kan dit een mooie vraag zijn. En je komt gelijk iets te weten over je mogelijke schoonfamilie.

8. Waar op de wereld zou je willen wonen?

De avontuurlijke vraag. Misschien hebben jullie wel dezelfde wensen en kunnen jullie urenlang doorkletsen over de verre (romantische) reizen die jullie gaan maken samen. Time to flirt!

9. Wat doe je in je vrije tijd?

Ging die film vraag niet zo lekker, dan heb je met deze vraag nog een kans.

10. Hoe zou je jezelf omschrijven in één woord?

Je kan een leuke twist geven aan deze vraag. Spreek af om dat ene woord allebei tegelijk te zeggen. Komen ze overheen dan heb je misschien wel je match in één keer gevonden. Komen ze niet overeen, vraag eens door waarom diegene nou dat woord heeft gekozen. Zo raak je in een dieper gesprek.

11. Wat is het beste cadeau dat je in je leven hebt gekregen?

Met deze vraag kom je erachter hoeveel waarde die persoon hecht aan materialistische aspecten. Was het een enorm duur cadeau of juist een mooi gebaar?

12. Wat is het slechtste cadeau dat je ooit van iemand gekregen hebt?

Leuke doorvraag!

13. Welke superkracht zou je willen hebben?

Dit laat de creativiteit en ook humor van je date naar voren komen. Een leuke vraag om de lachspieren los te schudden.

14. Als je de loterij wint waar zou je het aan uitgeven?

Super cheesy, maar wel interessant om deze vraag gesteld te hebben. Je komt erachter hoe egoïstisch deze persoon kan zijn. Goed om te weten voordat je een toekomst gaat opbouwen samen.

15. Als je iets in je leven zou kunnen veranderen, wat zou het dan zijn?

Dit is dé perfecte laatste vraag. Je komt erachter wat diegene nog mist in het leven. Misschien ben jij dat wel!

Heb je voor je gevoel na al deze vragen je date nog niet goed leren kennen, kan je natuurlijk altijd een zestiende vraag toevoegen. “Zin in een tweede date?” Good luck!

Bron: Beautify | Beeld: iStock