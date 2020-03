Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: De eerste “Ik hou van je”.

Het is zo ver; je vriend heeft je zojuist de liefde verklaard. Voor veel mensen is dit een mooie mijlpaal in hun relatie, toch durft VIVA Forummer M het niet terug te zeggen. ‘We hebben een jaar en ik hou ook van hem maar ik zeg het niet terug, Ik krijg het niet over mijn lippen.’

Lceetje: Oh dit had ik vroeger ook als mijn ex zij dat hij van mij hield schoot ik helemaal vol. Praat er met hem over, dat je het lastig vind om het te zeggen. Uiteindelijk kom je er wel! Maar wees eerlijk naar hem toe.

VakantieNL15: En kun je het niet met humor benaderen als je het eng vindt? 'Ik hou van jou. Ja, dat snap ik heel goed, ik ben ook heel leuk.. Enne soort zoekt soort; hou ook van jou.' Ofzoiets… Dat je het een beetje luchtig maakt?

Sugarmiss : Wordt het ook niet makkelijker om dat tegen hem te zeggen nu hij het een keer tegen jou heeft gezegd.

Hangmat: De laatste twee keer dat een man 'ik hou van je' zei, was dat voor mij meteen duidelijk dat het niet zo naar hem toe terug was. Dus einde 'relatie'. Dat het bij jou anders voelt lijkt me een goed teken!

Bulbul: Mijn partner zei "per ongeluk" ik hou van jou tijdens de eerste keer sex, ook nog in de "verkeerde" taal. Toen ik vroeg: "Wát zei je?" zei hij heel beduusd "Niks, laat maar!" Moest ik door dit topic even aan denken. Een poosje later zei hij het volmondig in alle talen die we kennen tegen me en ik tegen hem.

Merrick: Ik fluisterde het de eerste keer tegen mijn vriendin toen ik dacht dat ze sliep. Was ze nog wakker! Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer of ze het terug zei toen, maar bij mij moest het eruit.

Nova66: Ik hou van jou is voor een man hetzelfde als "ik vind je leuk".

Ik hou van jou is voor een man hetzelfde als “ik vind je leuk”. ollie-ollie: Bij ons ging het ook heel vreemd, de eerste keer. Wij hadden eerst een gesprekje: ‘Ja, ik denk dat ik wel van je houd, maar wanneer ga je dat dan zeggen he…?’

