Kleine maatjes, veilige kleuren: dit is de eerste lingeriecollectie van Zara

Van het Amsterdamse Love Stories Intimates tot Savage x Fenty van Rihanna. Lingerie is hot. En je weet wat dat betekent: ook grote modehuizen en fast fashion ketens kunnen niet achterblijven. De Spaanse modeketen Zara lanceert daarom haar eerste lingeriecollectie.

The female gaze, de lingeriecollectie van Zara

Zara heeft haar eerste lingeriecollectie heel toepasselijk ‘the female gaze’ genoemd. De collectie bestaat uit voorzichtige kleuren, zoals wit, zwart en grijsblauw. In tegenstelling tot de kleur is het materiaal wat spannender: zijde, kant en tule. We zien spannende bralettes met ruffles, maar ook praktische tops zonder naden. Kortom: Zara heeft voor ieder wat wils. Zij die comfortabel thuis wil hupsen: gecovered. Zij die zich wil omtoveren tot een femme fatale: gecovered.

Toch valt een ding gelijk op als je de collectie op de website bekijkt: grote maten zijn niet beschikbaar. De collectie loopt van S tot en met L en de modellen die de setjes dragen, dragen voornamelijk maatje (X)S. Probeer dan maar eens de concurrentie met Savage x Fenty aan te gaan, het merk dat juist geroemd wordt om haar grote scala aan maten – van XS tot en met 4XL.

Battle of the bralettes

Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, maar ooit was Victoria’s Secret heer en meester op het gebied van lingerie. Het Amerikaanse merk was een van de weinige merken dat zich volledig toespitste op lingerie. Pas later ontdekten ook andere merken de potentie van ondergoed als verkoopmarkt. Het betekende de nekslag voor Victoria’s Secret: het merk werd links en rechts ingehaald door merken die wel inspeelden op trends – hallo bralette – en die rekening hielden met verschillende vrouwenlichamen in alle soorten en maten.