Solo Yolo? De eeuwige single versus de relatiehopper

Nu het voor vrouwen economisch en sociaal niet meer nodig is om een partner te hebben, lijken we steeds langduriger single te zijn. En toch: anderen springen juist van relatie in relatie. Hoe zit dat?

Toen ik vlak voor het begin van de coronacrisis naar een reünie van mijn middelbare school ging, belandde ik met het groepje met wie ik vroeger rokend aan picknicktafels hing, aan diezelfde picknicktafels.Tijdens het herinneringen ophalen, kwamen we op het ‘wie-had-ook-alweer-met-wie?’ Een van onze vroegere vriendinnen, die nu in Portugal woont en er niet bij was, was het stralende middelpunt van de verhalen. Zij was namelijk kampioen vaste relaties. Ze had altijd een vriendje. En geen korte scharrels, maar een jaar of halfjaar en allemaal serieus. Tussendoor was ze hooguit een paar weken alleen en dan húp, was daar de volgende kandidaat.Ik weet nog dat ik dat toen al fascinerend vond. Afgezien van wat getong en gerommel in de marge, had ik nooit een vriendje. De jongens die mij leuk vonden, vond ik stom, en vice versa. Na mijn schooltijd zette die trend zich voort. Ik heb wel een paar langere relaties gehad (zelfs een huwelijk!), maar de periodes daartussen waren tergend lang. Zíjn lang, want inmiddels ligt de relationele boel hier alweer drie jaar grotendeels plat. Ik ben serieel single. En als ik eerlijk ben, vind ik mezelf daarom soms best wel een kneus. Want als ik om me heen kijk, lijken de meeste personen toch nog steeds in een relatie te zitten. En als zo’n relatie op de klippen loopt, hebben ze in veel gevallen na een paar maanden weer een verse verkering.