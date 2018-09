Eh, wat? Hoe je je bed opmaakt zegt blijkbaar iets over je seksleven

Hoe ziet jouw bed eruit als je thuiskomt na een lange werkdag? Ligt je deken keurig strak en vouwloos over je matras gedrapeerd, of is ’t niets meer dan een ongeordende prop stof? Blijkbaar zegt het veel over je. Misschien zelfs wel meer dan je zou willen.

Wat voor baan je hebt, of je een ochtend- of avondmens bent, van welke films je houdt: het kan allemaal afgeleid worden uit de manier waarop je je bed opmaakt. Althans, als we recent onderzoek onder 2.000 Amerikanen mogen geloven.

Ochtend- v.s avondmensen

Trek jij keurig netjes je lakens recht voordat je ’s ochtends de deur uitgaat? Dan is de kans groot dat je een ochtendmens bent. Ook blijken bedopmakers vaker seks te hebben: gemiddeld drie keer per week. De mensen die hun bed verwaarlozen gaan daarentegen twee keer per week van bil. Zij zijn vaak avondmensen én dikke vrienden met de snoozeknop.

Persoonlijke eigenschappen

Maar daarmee zijn we er nog niet; of je je bed wel of niet opmaakt, kan meer details over je leven verklappen. Zo blijken mensen die hun bed opmaken opvallend vaak in de gezondheids- of technologische sector te werken en gek te zijn op jazzmuziek en romantische films. Ook zijn ze avontuurlijk, zelfverzekerd, sociaal én een tikkeltje veeleisend. De niet-bedopmaker is daarentegen nieuwsgierig, introvert en sarcastisch. Ook is ie op z’n tijd humeurig (ach, wie niet?) en houdt hij of zij van comedyfilms en rockmuziek. Vaak is ie werkzaam in de zakenwereld.

En, herken je jezelf erin?

Bron: New York Post | Beeld: iStock