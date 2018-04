Elisa wil langer met de kinderen op vakantie maar haar ex is tegen: ‘Ik vind het heel sneu voor de kinderen’

Elisa wil volgend jaar met haar nieuwe partner en de kinderen een rondreis door Europa maken. Dat betekent dat ze de kinderen vier weken meeneemt in plaats van drie, zoals in het ouderschapsplan staat. Haar ex Max is tegen. Hij zegt dat de kinderen de nieuwe vriend van moeder helemaal niet aardig vinden en bovendien is hij een bar slechte chauffeur. Elisa stelt voor dat Max de kinderen deze zomer vier weken neemt, maar Max kan helemaal niet zo lang vrij krijgen.

Elisa: ‘Sinds een half jaar heb ik een nieuwe partner. Frank is een ontzettend avontuurlijke man, heel anders dan Max. Er gaat een wereld voor me open. De kinderen vinden hem ook geweldig. Hij heeft ze allebei een gameboy gegeven, alhoewel Ricky van 4 daar nog wat jong voor is. Maar Carlo van 6 gamet zich helemaal suf. Frank leert ze ook allerlei dingen over geschiedenis en biologie, hij weet zo veel. Ik ben blij dat het zo goed klikt tussen hen.

Nu wil Frank ons volgend jaar meenemen op een rondreis door Europa. Hij heeft een camper en we hebben ook al een tentje voor de kinderen gekocht. Die zijn enorm enthousiast, de oudste heeft al zitten googelen en de jongste maakt tekeningen van de bus.

Frank zegt dat we wel vier weken moeten gaan, anders is het niet de moeite. Omdat in het ouderschapsplan staat dat de kinderen in de zomervakantie drie weken bij Max en drie weken bij mij zijn, heb ik dat overlegd met Max. Maar die gaat niet akkoord. Ik heb aangeboden dat hij de kinderen dan dit jaar vier weken mag hebben, maar dat wil hij ook niet. Wat ik ook voorstel, hij blijft vasthouden aan die drie weken. Ik vind het heel sneu voor de kinderen, want die zijn uiteindelijk de dupe van zijn halsstarrige houding.’

Max: ‘Die nieuwe vlam van Elisa is zo’n stoere outdoorjongen. Alleen maar spieren en geen verstand. Erg tevreden met zichzelf. Volgens mij is Elisa voor hem vooral een mooie vrouw om mee te pronken en o ja, ze heeft ook nog kinderen. Elisa laat zich helemaal door hem inpakken. Gelukkig zijn de kinderen de helft van de week bij mij, want bij haar komen ze nogal wat aandacht te kort. Ik heb ze ook nog nooit iets positiefs over Frank horen zeggen. Hij probeert ze te paaien met grote cadeaus en stoere verhalen, maar ze hebben haarfijn door dat hij veel liever alleen met Elisa is.

Nu is Elisa van plan om vier weken met Frank en de kinderen met een camper door Europa te trekken. Vier weken met die man. Sinds hij bij Elisa woont, zijn de kinderen telkens helemaal van slag als ze weer bij mij komen. Ze zeggen dat hij niet aardig tegen ze is en dat ze mamma missen. Bovendien zijn ze nog veel te jong voor zo’n reis.

Maar het ergste vind ik Franks rijstijl. Laatst bracht hij me naar huis omdat Elisa mijn auto wilde lenen. Nou, ik ben blij dat ik nog leef. Wat rijdt die man agressief: op het laatste moment inhalen, bumperkleven, meteen toeteren als iemand niet snel genoeg optrekt. Ik heb tegen Elisa gezegd dat ik niet wil dat de kinderen met hem meerijden. Ze zei dat ze ‘er rekening mee zal houden’. Maar tijdens zo’n reis rijdt hij natuurlijk toch.’

De mediator: ‘Veranderingen vormen nogal eens een aanleiding om in een impasse terecht te komen. Tussen de regels door is veel te lezen dat los staat van de verdeling van de vakantie. Bijvoorbeeld de berichten over de nieuwe partner van Elisa door de kinderen. Kinderen zien het liefst dat hun ouders met elkaar zijn. Dat lijkt voor hen de meest normale situatie. Als die anders is kunnen zijn meer loyaal zijn richting een ouder die in hun ogen zieliger is. Of dat in werkelijkheid zo is, is uiteraard de vraag. Kinderen kunnen dan negatieve verhalen vertellen of aandikken om de situatie bij de andere ouder negatief voor te stellen. Of zij dat werkelijk zo zien kun je pas achter komen als de kinderen er op kunnen vertrouwen dat beide ouders ‘gelukkig’ zijn. Dan zijn zij het ook namelijk. Uiteraard zijn er oplossingen te bedenken voor de verdeling van de vakantie.

Maar misschien kunnen jullie voor dat die oplossing wordt gevonden een beetje aandacht geven aan de veranderingen in een gesprek. In dat gesprek geven jullie elkaar de ruimte om in eerste instantie kort te vertellen wat je dwars zit. Als dat is gebeurd probeer je naar elkaar te luisteren om te weten wat je beiden wilt, voor de kinderen. Er zal niet voor alles een oplossing komen. Jullie zijn geen partners meer. Een gesprek kan wel wat dingen verhelderen waarvoor nu iets wordt aangenomen en dat kan de lucht voor een stuk klaren. Hierna kunnen jullie kijken hoe jullie als ouders de zomervakantie willen invullen. Wat jullie ook besluiten, het zal vast een leuke vakantie worden met twee van zulke mooie ouders die het beste willen voor hun kinderen.

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



Beeld Shutterstock