De één werk bij de bakker of in een restaurant om een zakcentje te verdienen, de ander kiest ervoor de wereld van de anale seks in te duiken. In de laatste categorie valt de 25-jarige Elise. Zij is al jaren anaal performer, en windt daar totaal geen doekjes om.

Bij BNN’s ‘Jurre’s Dates’ schuift de blondine aan en vertelt ze alles over haar bijzondere werk als anaal performer.

Interesse in sekswereld

Elise’s passie voor de sekswereld was er eigenlijk altijd al wel een beetje, vertelt ze in de video. ‘Ik was altijd al wel geïnteresseerd in nieuwe dingen uitproberen en kinky dingetjes doen. Ik had geld nodig en werkte op mijn achttiende bij de bakkerij voor vijf euro per uur. Ik hoorde dat een vriendinnetje webcamgirl was en dacht laat ik het ook eens proberen. Ik verdiende die dag 300 euro en heb gelijk mijn baan opgezegd.’

Passie voor anaal

Toch bleef het niet bij webcammen alleen, want al snel ontdekte Elise haar passie voor anale sex. ‘Ik vond dat extra spannend, omdat mannen daar juist extra op geilen. Ik kreeg als anaal performer meer kijkers, meer betaald en gewoon vaak te horen dat ze het zo leuk vonden wat ik deed. De meeste mensen vinden extreme anal gewoon heel interessant’, vertelt Elise.

Extreem

Want extreem, dat is de anale sex die ze uitoefent wel degelijk. De dildo’s die ze inbrengt zijn dan ook niet klein. Verre van. Als Jurry vraagt hoe groot de grootste dildo is die ze heeft ingebracht, vertelt ze trots dat de breedste ongeveer zo breed als haar taille was. ‘Dat is de Goliath, en die heb ik bijna helemaal genomen’, verklaart ze. ‘Pijn doet het niet, als het echt pijn doet stop ik ermee. Ik heb zelfs mijn dokter gevraagd of het niet gevaarlijk is, maar hij zegt dat het oké is’, besluit ze. ‘En echt pijn? Dat voel ik eigenlijk toch niet.’

