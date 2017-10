Elsbeth: ‘Kan hij mijn verhuizing tegenhouden?’

Elsbeth en Cees zijn gescheiden en Elsbeth heeft een nieuwe leuke man leren kennen. Ze wil met hem samenwonen aan de andere kant van het land, maar Cees dreigt daar geen toestemming voor te geven. Dit vanwege onrust voor de kinderen. Maar wat nu? Een mediator kijkt mee naar hun probleem.

Elsbeth: ‘Ik heb een jaar na onze scheiding een leuke man leren kennen. Vanwege de kinderen heb ik hem zo lang mogelijk buiten de deur gehouden. Als de kinderen bij hun vader waren, dan spraken wij af. Op een gegeven moment was ik het wel een beetje beu en wilde ik hem aan mijn 2 kinderen van 11 en 9 voorstellen. Het leek mij een goed plan om eerst mijn ex hiervan op de hoogte te stellen. Gelukkig verliep dat allemaal veel gemakkelijker dan ik had verwacht.

Helaas liep dat daarna wel wat anders. Mijn vriend moet namelijk voor zijn werk bij defensie 3 jaar naar het midden van het land, bijna 60 kilometer bij onze oude buurt vandaan. Overigens woon ik daar al die tijd al niet meer, omdat er geen betaalbare woningen te huur waren. Enfin, daar heeft Cees, mijn ex, grote moeite mee en hij dreigt nu geen toestemming te geven voor een verhuizing. Ik heb hem aangeboden de kinderen te halen en te brengen, zodat hij niet ver hoeft te rijden, maar niets helpt. Het probleem is dat ik inmiddels ook werk heb gevonden daar in de buurt. Dat maakt het voor Cees alleen nog maar beter, omdat ik dan minder kinderalimentatie nodig heb. Om een lang verhaal kort te maken… Wij zijn nu al 3 maanden in discussie hierover. Moet Cees toestemming geven voor mijn verhuizing?’

Cees: ‘Ik heb het wel een beetje gehad met deze discussie. Elsbeth heeft elke keer wat en nu heeft ze weer een vriend die naar de andere kant van het land gaat verhuizen. Ik moet maar toegeven, want anders ben ik de boeman. Het gaat enorm veel onrust geven voor de kinderen, die zitten straks een paar keer per week een uur in de auto. Dan kan zij wel zeggen dat ze zelf rijdt, maar dat maakt de rit niet korter. Ik ben bang dat ze straks niet meer terugkeert en dat die 3 jaar voor altijd worden. Dan zie ik mijn kinderen na die drie jaar ook alleen nog maar in het weekend. Ik kan op werkdagen niet dat hele stuk rijden, omdat ik pas om half 7 uit mijn werk kom. Dan ben ik dus de verliezer in het verhaal, terwijl zij een paar jaar geleden ineens wilde scheiden. Als ik niet akkoord ga met de verhuizing heeft zij nu het probleem. Als ik wel akkoord ga, dan wil ik aanpassingen terug zien in het ouderschapsplan, aangezien dit is opgesteld toen wij alle twee nog dichterbij elkaar woonden.’

De mediator: ‘Jullie worden geconfronteerd met een situatie waar je verschillende kanten mee op kunt. Geef je toe, geef je niet toe, wat is goed voor de kinderen en wat niet? Allemaal vragen die als je die vanuit de verschillende standpunten bekijkt, heel logisch zijn, maar niet direct een antwoord geven op de vraag wat jullie hiermee aan moeten. Wat is wel een goede vraag? Hoe kunnen jullie je kinderen hier zo min mogelijk mee belasten? Hoe zou je het wel acceptabel vinden? Is er meer dan één oplossing mogelijk? Schrijf die dan eens op. Waar zitten jullie nu op de lijn van vader en moeder, samen ouders, en waar gaat het om het venijn van twee exen? Jullie merken wellicht dat ik het onderscheid probeer duidelijk te maken tussen jullie ouder-rol en ex-partner-zijn. Ook probeer ik te kijken of er meer opties mogelijk zijn die het gezamenlijk ouderschap mogelijk blijven maken.

Natuurlijk is dit voor jullie beiden een lastig punt. Je wordt allebei geconfronteerd met gedoe. En daar houden we niet van! Zeker niet als we toch al moeite hebben om met elkaar te communiceren na een scheiding. Wat ook nog kan helpen is om tijdvakken te maken. Gezien de leeftijd zitten jullie kinderen nog op de basisschool. Dan zullen ze over een jaar naar de middelbare school gaan. Wat verandert dat? Op deze manier kunnen jullie ook samen om de tafel gaan zitten om te kijken welke tijdvakken nog meer mogelijk zijn. Voordeel: samenwerken is vaak makkelijker dan samen communiceren!

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

