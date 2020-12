Emotioneel intelligent zijn betekent dat je je eigen gevoelens begrijpt, maar ook weet hoe je op die van een ander moet reageren. Dat komt binnen een relatie natuurlijk bijzonder goed van pas.

Emotioneel intelligente types kunnen beter omgaan met conflicten, begrijpen en reageren op de behoeftes van een ander en voorkomen dat hun emoties de overhand nemen. Omdat we in een sociale wereld leven waarin we de hele dag op elkaar reageren, is het dus heel fijn als je qua EQ hoog scoort.

Samen groeien

Die intelligentie is binnen een relatie dan ook geen overbodige luxe. Het betekent dat je bewust bent van je eigen emoties, die van een ander en daar met je partner op een constructieve manier over praat. Een emotioneel intelligent koppel doet er alles aan elkaar te snappen zodat ze samen kunnen groeien in een veilige omgeving. Klinkt goed, toch? Daarom: 5 dingen die emotioneel intelligente stellen doen en wat je van hen kunt leren.

1. Ze verliezen zichzelf niet uit het oog

Je emotionele intelligentie kan fluctueren. Terwijl je groeit en nieuwe ervaringen opdoet, is het goed om je af te blijven vragen wat je bezig houdt. Af en toe sta je stil bij wie je bent als persoon – niet alleen voor jezelf, óók voor je partner.

2. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun communicatie

Geen verrassing dat emotioneel intelligente mensen zich verbaal goed kunnen uiten. Ook op stressvolle momenten. Loopt de spanning op? Sta even stil. Dat helpt om goed en bewust na te denken over wat je zegt in plaats van dat je alleen maar reactief bent.

3. Ze vertrouwen op de feedback van hun partner

Als je partner feedback geeft op wat je zegt of doet, is het belangrijk om die feedback serieus te nemen. Vertrouw erop dat een partner dit alleen zegt om je te helpen. Om te ontdekken hoe jouw gedrag je partner beïnvloedt, is het essentieel dat je er niet alleen op vertrouwt dat de feedback gemeend is, maar dat deze ook bedoelt is om je te leren begrijpen en zo een sterkere band te krijgen.

4. Ze zijn niet oordelend

Probeer besluiten te maken en te observeren zonder het oordeel van je partner in gedachten. Veroordelen neemt namelijk het vertrouwen weg, terwijl dat vertrouwen zo belangrijk is is een relatie. Jezelf én anderen accepteren is een doorlopend proces.

5. Ze blijven moeilijke gesprekken voeren

Je kunt je relatie beschouwen als een soort reis waarbij je steeds één stap zet. Niet alles hoeft meteen. Dat is vooral een belangrijk besef wanneer je tegen een groot besluit of een probleem aanloopt. Wees geduldig in jullie gesprekken hierover. De meest belangrijke onderwerpen die emotioneel beladen zijn, los je niet altijd in één keer op. Het hoeft niet allemaal meteen, als je maar wél in gesprek blijft.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock