Emotioneel vreemdgaan: hoe ver kun je gaan?

Vriendschappen met andere mannen moeten gewoon kunnen in een relatie. Whatsappen, uitgaan, lunchen en inderdaad na een borrel hoort flirten er ook bij. Alleen… wanneer onschuldig flirten uit de hand loopt, kun je je relatie riskeren. Het hoeft niet altijd tot zoenen of seks te leiden. Heb je wel eens gehoord van emotioneel vreemdgaan?

Hierbij gedraag je alsof een vriend je vriendje is, maar dan zonder het fysieke. Volgens onderzoek vinden sommige vrouwen en mannen emotioneel vreemdgaan (verliefdheid) nóg erger dan fysiek vreemdgaan (seks met een ander). Weet je of jij je schuldig maakt aan emotioneel overspel?

#1 Je trekt een outfit aan waarvan je denkt dat hij die mooi zal vinden

Natuurlijk kleed je je wel vaker sexy aan voor een man (of mannen). Maar als je weet dat je hem gaat zien, dan trek je letterlijk alles uit de kast. Ook bedenk je wat hij de mooiste make-up en haarstijl bij jou zou vinden. Als hij je dan een compliment geeft over je uiterlijk is jouw missie geslaagd.

#2 Leugentje om bestwil?

In principe doe je niks fout. Dat weet je, maar toch zwijg je over die spontane ontmoeting. Hoe onschuldig het ook is, dat je liegt tegen je vriend is teken genoeg dat je voelt dat je fout zit.

#3 Meer afstand tussen jou en je vriend

Je voelt die klik die je samen had steeds minder. En je ándere vriend begrijpt je wel, vraagt je wel naar je dag en houdt wel de deur voor je open. Je vraagt je stiekem af: ‘waarom kan (naam vriend) niet iets meer zoals hem zijn?’

#4 Je glimlacht van oor tot oor als je een berichtje van hem krijgt

De hele dag check je of je een berichtje van hem krijgt. Je laat jullie gesprekken ook nooit aan iemand lezen, vooral niet aan je vriend.

#5 Always on your mind

Er gaat geen dag voorbij dat je niet aan hem denkt. Eigenlijk moet je elk uur wel aan hem denken. Je dagdroomt ook hoe het zou zijn als jullie twee een relatie zouden hebben.

#6 Je vergelijkt hem continu met je eigen vriend

Als je aan hem denkt, voel je je goed en als je aan je vriend denkt voel je je meestal rot. In ruzies denk je dat hij je wél zou begrijpen.

#7 Je deelt álles met hem

Lief en leed deel je eerst met je beste vriend daarna met je vriend.

#8 Je wordt zenuwachtig als iemand wat zegt over hem

Zelf begin je het liefst niet over jullie vriendschap, uit angst dat iemand opmerkt dat jullie ‘relatie’ meer dan vriendschap is.

Voldoe jij aan de meeste signalen? Dan is er niet meteen reden voor paniek. Soms is het een ‘fase’. Een korte verliefdheid die snel weer overgaat. Maar pas op dat je jezelf niet verliest en overgaat tot een fysieke relatie.