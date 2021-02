Ben jij in een relatie degene die de emotionele last draagt? Zo vind je de balans

Emotionele last zijn de klusjes die nodig zijn om een huishouden een beetje soepel te runnen. Ben jij altijd diegene die verjaardagkaarten stuurt, boodschappen doet voor een ouder die slecht ter been is en niet alleen je eigen agenda maar ook die van je partner uit je hoofd kent? Dan draag jij waarschijnlijk het merendeel van de emotionele last binnen je relatie.

Vroeger werd de term emotionele last vooral gebruikt binnen de werksfeer. Stewardessen die altijd glimlachen – ook als het vliegtuig neerstort – dragen een emotionele last. Tegenwoordig gebruiken we het ook vaker in de relatiesfeer. Als je kinderen krijgt, wordt dat een nog groter onderwerp. Vaak zijn het – welkom in 2021 – in een heteroseksuele relatie nog steeds vrouwen die onthouden wanneer de ouderavonden zijn, dat er een schooltraktatie moet komen en dat er een vriendje komt spelen.

Die emotionele last is niet altijd negatief. Sommige mensen vinden het prima dat zij altijd degene zijn die weten wanneer iemand jarig is of dat het wc-papier bijna op is. Maar als het voelt als een last en het je rancuneus maakt tegenover je partner is het hoog tijd weer wat balans in de relatie te vinden.

1. Begrijp de dynamiek tussen jou en je partner

Om een probleem op te lossen, moet je eerst weten wat het probleem is. Veel vrouwen zijn van huis uit gewend emotionele last te dragen omdat we ons druk maken over wat de buitenwereld vindt. Maar hoe zit het dan met homoseksuele relaties of hetereseksuele relaties waarin de man het leeuwendeel van de emotionele ballast voor z’n rekening neemt? Emotionele last valt niet binnen de lijntjes van genderstereotypes, maar de dynamiek tussen jou en je partner herkennen is wel cruciaal. Bedenk kritisch wie van jullie het grootste deel van het werk rondom het huishouden oppakt. Erkennen is nodig om een disbalans te fiksen.

2. Praat erover

Ha, die zag je aankomen hè? Voordat er iets kan veranderen, moeten jij en je partner op één lijn zitten. Het is de kunst om ergens over te klagen zonder de schuld meteen in de schoenen van een ander te schuiven. Zeg niet: ‘Als je op m’n vingers blijft kijken, laad ik de vaatwasser nooit meer in’, maar: ‘Ik voel me veroordeeld als je kijkt hoe ik de vaatwasser inlaad’. C’est le ton qui fait la musique, non?

Besef ook dat dit niet een eenmalig gesprek is, maar een periodiek terugkerend onderwerp. Check regelmatig bij elkaar in om te bespreken of de ander zich nog goed voelt bij de taakverdeling. Zo heb je de kans om een klein vuurtje snel te blussen voordat het een vernietigende vlammenzee wordt.

3. Maak onzichtbaar werk zichtbaar

Het huis stofzuigen is een heel zichtbaar taakje, maar een groot deel van de emotionele last valt onder onzichtbare taken. Dat heeft als gevolg dat je partner vaak niet eens in de smiezen heeft wat jij allemaal doet. Ga samen zitten en schrijf op wat allemaal gedaan moet worden om te voorkomen dat jullie huishouden in de soep loopt en spreek af wie wat doet. Een fysiek lijstje zien kan voor jullie allebei een eyeopener zijn. Jij beseft opeens wat je allemaal doet, je partner begrijpt beter wat het behelst om jullie thuis te organiseren.

4. Focus op jezelf veranderen

In een ideale wereld ziet je partner jouw emotionele ballast en grijpt ‘ie alles aan om de balans te herstellen. Het is echter een stuk makkelijker om je eigen gedrag aan te pakken dan dat van een ander. Het mooie van de dynamiek tussen een stel is dat als één van jullie verandert, jullie ook als koppel veranderen. Als een van de twee besluit niet meer alles op zich te nemen, heeft de partner de keus om een andere geliefde te zoeken óf om jouw behoeftes (en die van je gezin) anders te benaderen.

5. Onthoud dat je partner geen gedachtes kan lezen

Iets wat voor jou heel vanzelfsprekend is, is dat voor je partner misschien helemaal niet. Dat geldt zeker in het geval onzichtbaar werk. Voordat je passief agressief doet en signalen probeert te versturen, is het slim om te bedenken dat de radar van je partner misschien helemaal niet gevoelig is voor die signalen. Rollen met je ogen en zuchten verwart je partner of gaat compleet aan hem (of haar) voorbij. Spreek daarom hardop je verwachtingen uit. Het is binnen een relatie niet gek dat jullie andere prioriteiten hebben en je partner niet inziet waarom het huis twee keer per week gestofzuigd moet worden. Het punt van een relatie is echter compromissen sluiten en de gevoelens van de ander erkennen.

6. Geef positieve feedback op positieve veranderingen

Het klinkt misschien kinderachtig, maar het werkt. Ook al vind je dat je partner dit al veel eerder had moeten oppakken, het is belangrijk dat je positieve veranderingen ziet en erkent. Iedereen wil zich gezien en gewaardeerd voelen, maar juist dat schiet er in een langdurige relatie nog weleens in. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dankbaarheid de sleutel is naar een gezond huwelijk. Af en toe ‘dankjewel’ voor iets zeggen, maakt een wereld van verschil.

