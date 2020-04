Erotisch flirten op afstand doe je zo

Nu we voorlopig nog even aangewezen zijn op onze online dating skills, kan het geen kwaad om deze wat beter onder de knie te krijgen. Maar erotisch flirten op afstand, hoe doe je dat?

Het RIVM benadrukt tegenover RTL Nieuws dat ook het fysieke flirten onder social distancing valt en dus even moet stilliggen. “We snappen dat het vervelend is, maar ook voor singles geldt: blijf thuis en houd anderhalve meter afstand.”

Maar wat dan? Heb jij wel eens een erotisch getint appje gestuurd, of een pikant mailtje verzonden? Uit onderzoek van datingwebsite Lexa blijkt dat 68% van de Nederlandse singles wel openstaat om nieuwe dingen te proberen op het gebied van intimiteit. Wanneer je al langer met elkaar date of wanneer je juist net in een nieuwe relatie zit en klaar bent voor de next step kan dit een uitkomst bieden. “De makkelijkste manier om te checken of de ander daarop zit te wachten is door het simpelweg te vragen”, aldus relatietherapeute en seksuologe drs. Nynke Nijman.

Sexting

“Sexting kan heel leuk en spannend zijn, maar vraagt ook om afstemming en ontzettend veel subtiliteit”, zegt Nynke. Als deze sexy tone of voice past én het is wederzijds gewenst, dan kunnen deze skills de perfecte manier zijn om je solo quarantaine wat op te warmen. Maar is het ongepast of ongewenst, dan kun je op deze manier ook je eigen glazen ingooien.

Wanneer weet je nu of de ander op deze berichtjes zit te wachten? Zeker wanneer je relatie nog pril is, is dat lastig om in te schatten.

‘Mag ik met je flirten?’

“De makkelijkste manier om het te checken is om het simpelweg te vragen. ‘Mag ik met je flirten?’, ‘vind je het goed als ik een sexy foto stuur?’, of ‘vergooi ik mijn kansen als ik zeg dat ik je verschrikkelijk aantrekkelijk vind?’. Het lijkt misschien kinderachtig, maar deze toestemming is je alles waard als je die ene leukerd hebt getroffen die je graag weer wilt zien als die mogelijkheid er weer is. Het laat ook zien dat je de ander respecteert, een zeer gewaardeerde eigenschap in iedere relatie”, legt Nijman uit.

Heb je eenmaal bevestiging én wil je graag het contact wat opwarmen, houd dan de volgende adviezen van Nynke in je achterhoofd:

Subtiel is fijn en kan ondeugend zijn, maar let erop dat je niet té cryptisch of mysterieus bent in je woorden en omschrijvingen.

Less is more, laat niet direct alles zien. Dit geldt zowel voor de gedachten die je wilt delen als wat er op de foto’s te zien is. Neem je tijd en bouw het rustig op.

Bescherm jezelf! Geef niets van jezelf bloot wat je niet voor de volle honderd procent zelf wilt.

Sta je open voor intieme foto’s of hou je het liever bij berichtjes? En laat het de ander weten als hij of zij iets stuurt waar jij je niet prettig bij voelt.

En tot slot misschien wel de belangrijkste tip: durf ervan te genieten. Sexting is veel bekritiseerd, terwijl het in de basis een hele gezonde uiting is van intimiteit. Het is dus niets om je voor te schamen.

Een kwart van de Nederlandse singles zou het leuk vinden om een pikant berichtje te ontvangen, blijkt uit het onderzoek van Lexa. Dus liggen jullie wat betreft wensen en grenzen op één lijn? Neem die eerste stap en go for it!

Maar wat kan die andere driekwart doen? RTL Nieuws vroeg Timo Harmelink, één van de makers van de podcast Datevermaak die onlangs een hele uitzending wijdden aan daten in tijden van corona, om tips. Zo kun je FaceTimen met elkaar terwijl je hetzelfde recept kookt, of tegelijkertijd met dezelfde serie beginnen. Maar denk ook aan old time klassiekers: stuur een ouderwets kaartje met de post.