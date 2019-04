Erotisch verhaal: ‘Hij liep op me af en liet zijn hand langzaam langs mijn heup glijden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks met de stagiaire.

De spanning gierde als bliksem door mijn lijf toen ik maandagmorgen de poortjes van het kantoorpand binnenliep. Ik was extra vroeg, in de hoop hem onder vier ogen te kunnen spreken voordat de drukke werkdag zou beginnen. Want wat we dit weekend hadden gedaan was eenmalig. Het kon niet. Niet met mijn stagiaire.

Het begon allemaal twee maanden geleden bij het aannemen van een nieuwe stagiaire. Er waren twee opties. Of een vrouwelijke zonder enige ervaring en met vrij weinig ambities, of een jongeman mét een uitstekend cv maar met wel de looks van een Griekse god die vastbesloten mijn concentratie de komende maanden zou verwaarlozen.

Na wat overwegingen had ik mijn keus gemaakt, niet wetende dat het zo uit de hand zou lopen. Meestal sta ik stevig in mijn schoenen maar deze jongen van minstens vijf jaar jonger dan ik haalde een bepaalde lust in mij naar boven. Het waren zijn ogen die mij net iets te lang aanstaarden tijdens besprekingen en de subtiele aanrakingen wanneer we overdag over werkgerelateerde dingen praatten. Toch wist ik me goed te beheersen.

Tot op de avond dat ik hem in de stad tegen het lijf liep. Hij zag er nog beter uit dan op kantoor. Met zijn blonde haren en zijn goudgebruinde huid gehuld in een witte blouse. Ik bedacht me dat hij misschien nog wel veel jonger zou kunnen zijn nu ik hem hier met zijn vrienden in het café zag.

Hij bood me een drankje aan en eindelijk gingen onze gesprekken een keer niet over werk.

We kletsten maar door en door, zolang dat ik mijn vriendinnen en hij zijn vrienden uit het oog verloren. Het was tijd om naar huis te gaan en we wisten beiden al te goed wat dat betekende. Het was nu of nooit. Aangekomen bij mijn appartement werd ik overspoeld door de seksuele spanning die ik de afgelopen maanden had proberen weg te stoppen. Zijn handen streelden langs mijn hals langzaam, door naar mijn borsten. Hij zoende hemels en speelde met mijn stijve tepels. Ik kon me niet meer beheersen en als een bezetene knoopte ik zijn hele hemd los.

Ik wilde hem voelen. Hem proeven. Hem neuken. Hij maakte zijn riem los en ik voelde zijn verlangen hard en dik in mijn mond. Het enige wat ik wilde, was deze jonge god beminnen. Een scène die ik al duizend keer in mijn dagdromen had afgespeeld werd nu eindelijk werkelijkheid…

Hij wist dat ik maandag eerder naar werk zou gaan en stond daar, in mijn kantoor, op mij te wachten. Hij liep op me af en liet zijn hand langzaam langs mijn heup glijden. Ik moest me inhouden. Ik wilde hem duidelijk maken dat het afgelopen weekend eenmalig was maar bij het zien van zijn ondeugende blik was daar geen beginnen aan.

Hij gooide de deur van mijn kantoor dicht en draaide het slot om. ‘Laten we nog een keer. De laatste’, zei hij. Ik beet twijfelachtig om mijn lip. ‘Nee, niet op werk.’ Maar hoe vastbesloten deze woorden in mijn hoofd klonken hoe twijfelachtig ze over mijn lippen gleden. Stiekem wilde ik hem al te graag. Hij zag het aan me en drukte zijn gespierde lijf tegen de mijne. Net zoals het afgelopen weekend voelde ik zijn grote verlangen. Hoe kon ik hier nu nee tegen zeggen?

