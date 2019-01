Erotisch verhaal: ‘Ik had nooit gedacht dat ik hier opgewonden van zou kunnen worden’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: knallend het nieuwe jaar in.

‘Met in mijn ene hand een fles champagne en in de andere hand een shotje proostte ik begin deze week op het nieuwe jaar. Mijn nieuwjaarskus gaf ik aan een random guy, die toevallig om twaalf uur, naast mij in het café stond. Niet dat ik die kus vervelend vond, want hij was very, very attractive.

Sinds die kus stonden we de hele avond samen. We dansten en zongen, luid en wild, en belandden samen op de bar. Inderdaad, óp de bar. Dat duurde maar voor even want al snel werden we door het barpersoneel vriendelijk verzocht om dit niet te doen. Lachend stapte hij van de bar af en stak zijn hand uit om mij mij helpen. Zo klungelig als ik ben ging ik zittend de bar af. Maar net toen ik er vanaf wilde, kwam hij voor me staan. Hij spreidde mijn benen en zoende me. Maar deze keer was het anders dan met de nieuwjaarskus. Dit was intens en sensueel. Dit was een serieuze zoen.

Ondanks de hoeveelheid alcohol in mijn bloed werd ik verlegen van hem. Ik zei dat ik naar het toilet moest. Ik moest echt even op adem komen. Ik keek in de spiegel en probeerde mezelf moed in te praten. ‘Hij wil je, je bent aantrekkelijk, laat je gaan.’ Dit hielp enigszins en met een beetje zelfvertrouwen liep ik terug het café in.

Mijn moed zonk meteen in mijn schoenen toen ik hem verderop zag staan. Hij stond met een andere meid te kletsen en zo te zien hadden ze het erg naar hun zin. Zij was bloedmooi. Blond lang haar, volle lippen en een lichaam – wat goed te zien was in haar strakke nieuwjaarsjurk – waar ik alleen maar van kan dromen. Teleurgesteld liep ik naar de bar en bestelde een cocktail; die had ik namelijk wel verdiend na die afgang van net. Hoe kon ik nou denken dat zo’n knappe man op mij zou vallen?

Terwijl ik een slok van mijn Cosmopolitan nam, voelde ik een hand op mijn heup. Een zware stem vroeg waarom ik niets voor hem had besteld. Ik draaide me om en ja hoor, het was die knapperd weer. Hij nipte aan mijn Cosmo en bestelde er ook een voor zichzelf. ‘Dit drankje ziet er bij een man misschien gay uit maar ik kan je garanderen dat ik dat zeker weten niét ben,’ zei hij. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik trok m’n stoute schoenen aan en zei ondeugend dat ik hier vanavond wel eerst bewijs voor wilde hebben.

Ik kreeg die blonde meid maar niet uit mijn hoofd en ik was razend nieuwsgierig wie dit dan was. Om niet jaloers over te komen vroeg ik subtiel of zijn ‘vriendin van zo net’ misschien bij ons wilde komen zitten. Hij ging haar direct halen. Shit, ik had meteen spijt, hoe kon ik dit nu gezegd hebben. Maar toen ze eenmaal bij ons stond, was mijn spijt al snel weggevaagd. My god, van dichtbij was zij nóg mooier. Ze kwam naast me staan en gaf me een complimentje over mijn jurkje. Zonder dat ik het doorhad gaf ze me een kus op mijn mond en knipoogde. Tijd om dit te verwerken had ik niet eens. Ze pakte mijn hand vast en trok me mee naar het toilet.

Ze vroeg aan me of ze me mocht kussen. Niet dat ik hier antwoord op heb gegeven want voor dat ik het wist zoende ze me in mijn nek. Ik had nooit gedacht dat ik hier opgewonden van zou kunnen worden. Voor ik het wist streelde ik haar volle, ronde borsten. Maar ineens stopte ze. Ze zei dat we iets misten. We liepen terug het café in, op zoek naar hem. Ze bood ons aan om naar het hotel verderop te gaan, waar ze een kamer had. Perplex als ik was, wist ik meteen: dit hoefde ze geen twee keer te vragen.

Eenmaal in de hotelkamer zat ik gespannen op het bed. De alcohol was een beetje uitgewerkt en de zenuwen gierden door mijn lijf. Gelukkig was dat maar voor kort, want ze was super lief, kuste me en stelde me gerust. Samen met hem keek ik aandachtig naar hoe ze zich uitkleedde. Haar prachtige, rode body sierde haar lichaam. Gebeurde dit nu echt, dacht ik de hele tijd. Ik moest genieten, genieten van dit moment. En dat deed ik. Terwijl ik me liet gaan, en zijn lippen proefde, voelde ik haar zachte handen op mijn lichaam. Ze duwde me op bed en mijn hele lichaam werd aanbeden door deze twee prachtige mensen. Een harde kreun kon ik niet onderdrukken en dit was nog maar het begin van een hele spannende, eerste dag van 2019.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.