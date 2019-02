Erotisch verhaal: ‘Tot diep in de nacht vreeën we, gewoon daar op het verlaten strand in Barcelona’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Door de lentekriebels moet ik terug denken aan dat avontuur in Barcelona.’

‘Nu de lente begint te kriebelen, gaan mijn gedachten als vanzelf terug naar Barcelona. Afgelopen zomer was ik daar op bezoek bij een vriendin. Zij en ik kennen elkaar via een stage en ik kon niet wachten om haar na een lange tijd weer te zien.

Mijn vlucht landde in de namiddag en tijd om me op te frissen in haar appartementje had ik niet. We gingen direct door naar het centrum, de stad onveilig maken. De zon ging onder en de sangria’s sloegen we als ranja achterover. Al rond tienen belandden we in een club. Tequila shots werden besteld. Niet alleen voor ons maar ook voor de paar meiden die we hadden leren kennen. ‘Ik kan niet meer,’ kreunde ik. Maar ik ben zwak. En na één blik van mijn vriendin was ik al overgehaald om toch mee te doen. Ik pakte de tequila en in plaats van dat ik zout over mijn hand gooide, goot ik de tequila over mijn eigen hand… Zo’n avond was het dus.

Ik was een walm van tequila en wilde eigenlijk alleen maar slapen. Maar mijn vriendin en de andere meiden wilden per se nog even een kijkje nemen bij een of andere afterparty op het strand. En dat is Barcelona: even rollen en je ligt op het strand. Het strand lag toch op de weg naar huis, dus why not dacht ik. Eenmaal aangekomen op de afterparty was ik al naar een paar minuten mijn vriendin kwijt. Niet dat ik dat heel erg vond, want nu kon ik in alle rust naar het appartement.

Terwijl ik naar de uitgang liep, stootte ik tegen een Spaanse jongen aan. Ik verontschuldigde mij en wilde weer doorlopen. Tot dat ik hem recht in zijn ogen aan keek. He was cute. We raakten aan de praat en niet veel later wandelde nwe samen over het strand. We hadden het zo leuk samen dat we niet eens doorhadden dat de afterparty ver achter ons was.

We ploften neer in het zand en keken naar de donkere zee die enkel verlicht werd door de volle maan en de sterren in de lucht. Hij pakte mijn hand vast en gentleman die hij was, vroeg hij of hij mij mocht kussen. Een briesje wind vloog door mijn haren en net op dat moment proefde ik zijn zachte lippen.

We lieten ons achterovervallen en konden onze handen niet van elkaar afhouden. Zijn prachtig gebruinde lichaam op de mijne. Ik wilde hem. We vreeën, gewoon daar op het verlaten strand in Barcelona. We gingen door tot onze laatste druppel energie op was. Tot diep in de nacht zijn we op het strand blijven liggen. Samen, met onze naakte lichamen tegen elkaar aan. Totdat het echt tijd was voor ons om naar huis te gaan.

Ik lag nog maar een paar uur in bed tot mijn vriendin mij wakker maakte. We hadden afgesproken om bij haar ouders te gaan lunchen. Ik friste me snel op en slaperig liepen we naar het huisje van haar ouders. Ik werd van harte welkom geheten en ik nam plaats aan de lange tafel die vol stond met lekker eten. Ik keek naar het lege plekje aan de tafel en vroeg wie we nog verwachtte. ‘Mijn tweelingbroer komt ook zo,’, zei mijn vriendin. Ik wist niet dat ze nog een broer had, maar leuk, dacht ik…

De voordeur sloeg dicht en ik herinner me nog hoe haar moeder zei: ‘Ah daar zal je hem eindelijk hebben.’ Ik draaide me om en kon mijn ogen niet geloven. Daar stond híj. De Spaanse cutie van vannacht. Hij, met wie ik had gevreeën op het strand. Hij was de tweelingbroer van mijn vriendin. We keken elkaar verward aan en onze hoofden werden nog roder dan te tomaten die op tafel stonden. Niemand die het doorhad maar het waren de meest ongemakkelijke uren die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Een lichtpuntje; na de lunch maakte we geen gebruik meer van het strand maar van het kingsize bed in zijn eigen appartement.’

