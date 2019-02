Erotisch verhaal: ‘De rest van de groep stond inmiddels ook buiten en alle ogen waren gericht op ons verleidingsspel’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een bachelor party met alleen maar mannen.

De geur van het voorjaar hangt dit jaar al vroeg in de lucht. Het is theoretisch gezien nog volop winter maar de praktijk duidt het tegenovergestelde. Het was zaterdagmiddag, de zon scheen in overvloed en samen met een vriendin lag ik achterovergeleund op een terras in De Pijp in Amsterdam. Een groep vrienden van ons – waarvan de oudste vorige week is getrouwd – hadden een vrijgezellenfeest in de stad. Maar het was een vrijgezellenfeest met enkel mannen dus wij hielden ons gedeisd. We vermaakten ons prima en met een ijskoud biertje in onze hand genoten we van dit prachtige weekend.

Tot de telefoon van mijn vriendin opeens rinkelde. Het waren de mannen. Luid geschreeuw klonk uit de speakers en het enige dat we eruit konden opmaken was dat we nu, per direct, naar de kroeg op De Wallen moesten komen. ‘Uhm, bij jullie vrijgezellenfeest horen geen vrouwen, toch…,’ zeiden wij. Maar dat was totale nonsens, schreeuwden ze. De mannen stonden erop dat wij langs kwamen.

En daar gingen we. Al aardig aangeschoten op de fiets richting De Wallen. We werden warm onthaald en kregen meteen bier in onze handen geduwd. Ik knuffelde de bachelor en we proostten op zijn toekomst. Ik kende de mannen allemaal, op een iemand na. Verderop stond een jongeman die mij overdonderde met zijn nonchalante bruine lokken en zijn sexy bril. Ik keek vragend naar de bachelor die ons meteen aan elkaar voorstelde. ‘C., dit is mijn lieftallige broertje en M., dit is mijn leuke, Amsterdamse vriendin.’ Een lach verscheen op zijn gezicht en ik wist dat mijn verlangen naar hem duidelijk van mijn gezicht was af te lezen. Lentekriebels en flirty eyes, yup, ze waren aanwezig.

Ik liep naar buiten om even af te koelen en stak een sigaretje op. Niet veel later stond M. naast me. We rookten samen en hij keek me doordringend aan. Die blik in zijn ogen verraadde zijn lust naar mij. De rest van de groep stond inmiddels ook buiten en alle ogen waren gericht op ons verleidingsspel. ‘Gaan jullie nog zoenen deze avond, of hoe lang gaat dit duren?,’ riep de bachelor luidkeels naar ons. M. en ik keken elkaar bedenkelijk aan maar al snel verklapte mijn blik mijn gehunker naar zijn lippen. Zijn handen vonden de weg naar mijn gezicht en eens grijns ontstond op zijn gezicht. Eindelijk proefde ik zijn zachte lippen. Achter ons stond de hele vriendengroep te joelen maar ik had niets in de gaten. Het was een grote waas en ik had alleen nog maar oog voor hem.

Dat M. en ik samen naar huis zouden gaan was vrij voorspelbaar. We fietsten door de drukke straten van de bruisende stad. Samen, onderweg naar mijn appartementje. Geduld hadden we niet, want eenmaal binnen konden we niet van elkaar afblijven. In volle overgave stortten we ons op elkaars lichamen en ik kon niet wachten om hem naakt te mogen bewonderen. Mijn handen gleden over zijn sterkte biceps door naar beneden. Ik gaf me over aan dit exotische moment. Laat het voorjaar maar beginnen.

De volgende ochtend brandden de zonnestralen – die door het raam schenen – op mijn naakte lichaam. Ik keek naast me en daar lag hij. Reuze aantrekkelijk. Mijn uitzicht werd verbroken door mijn telefoon die af ging. Het was de bachelor: ‘Ligt mijn broertje toevallig nog naast jou, en zo ja, mag ik hem dan even spreken?,’ zei hij. Ik gaf de telefoon over en liet me weer neervallen in het bed. Ik kroop dicht tegen M. aan en kuste hem in volle overgave toen hij tegen zijn broer zei; ‘Ik denk dat je volgende week een +1 bij mijn naam kan schrijven.’

