Erotisch verhaal: ‘Wat ongemakkelijk kroop ik boven op hem en keken we elkaar in de ogen aan’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Dat hij nieuwsgierig was om het een keer met een vrouw te doen wist ik maar al te goed.’

‘Al minstens tien jaar ben ik twee handen op een buik met mijn gay-best-friend. We delen alles met elkaar, komen dagelijks bij elkaar over de vloer en maken de leukste dingen mee. Desondanks baal ik er soms wel van dat hij op mannen valt. Al is het maar om het feit dat hij er onwijs goed uitziet met zijn bijna twee meter lang, fel blauwe ogen en volle bos blonde krullen. Need I say more?

Dat hij nieuwsgierig was om het een keer met een vrouw te doen wist ik maar al te goed. We maakten er genoeg grapjes over en hadden al vaak genoeg in een dronken bui gezoend. Maar verder dan dat gingen we niet. Dat ik die vrouw zou zijn die hem van zijn nieuwsgierigheid af zou helpen vonden we beiden toch niet zo’n goed plan. We waren bang dat het een awkward situatie zou opleveren en onze hechte vriendschap is ons toch meer waard dan dat.

Maar we vonden beiden dat hij het een keertje moest proberen met een vrouw. Het was zaterdagavond en met al een paar cocktails achter de kiezen was ik in voor een feestje. Maar ik was nog meer in om in de club op zoek te gaan naar een lekker wijf voor hem. Ik was zijn wingwoman voor deze avond en we hadden de grootste lol.

Hij droeg zijn meest sexy outfit en probeerde subtiel zijn gaytrekjes te verbergen. Mede hierdoor moest hij de vrouwen van zich afslaan. Maar desondanks kwam het er niet van. De een vond hij te lang, de ander vond hij te blond. En ik dacht nog wel dat wij vrouwen kieskeurig waren… Maar goed. Het kwam erop neer dat de missie voor deze avond niet geslaagd was.

Maar niet getreurd, want we hadden de avond van ons leven. Ladderzat en in een lachbui fietsten we samen naar mijn huis voor een afterparty met pizza. Maar van die pizza kwam weinig terecht. Eenmaal uitgezakt op de bank vroeg hij, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, of ik misschien wilde overwegen om die ene vrouw te zijn. Ik moest twee keer slikken. Vroeg hij dit nu echt? But, we were drunk and he looked really handsome… Een plus een is twee.

Hij kroop op me en zoende me. Eerst teder en zacht maar het vloeide al snel over op een ritme alsof zijn leven ervan afhing. Ik sloot mijn ogen om te genieten. Maar ik was zo dronken dat ik het gevoel had alsof ik in een achtbaan met de meeste loopings aller tijden zat. Het duurde even maar op een gegeven moment was ik mijn gevoel de baas. Ik werd opgewonden. En hij ook. Ik voelde zijn stijve tegen me aandrukken. We zoenden innig terwijl onze ontblote lichamen op elkaar lagen.

En toen was het moment daar. Het ging gebeuren. Ik ging mijn gay-best-friend voor het eerst laten genieten van een vrouwelijk lichaam. Wat ongemakkelijk kroop ik boven op hem en keken we elkaar in de ogen aan. Op dat moment dachten we beiden hetzelfde: waar zijn we in godsnaam mee bezig!? Het duurde enkele seconden totdat het bij ons doordrong, maar toen schoten we beiden in de lach. ‘Oh oh, moet je ons nu hier zien,’ zei hij. Giechelend en te lam om naar bed te verplaatsen vielen we, naakt in elkaars armen, op de bank in slaap.

De volgende ochtend was het totaal niet awkward om elkaar zo aan te treffen. We waren alleen maar blij dat het er niet écht van gekomen was. We moeten nog steeds op zoek naar een dame waarmee het wel gaat lukken, maar voor nu lachen we vaak genoeg om deze geweldige herinnering.