Erotisch verhaal: ‘Hij sloeg steeds harder. Ik dompelde me onder in een rol die me gek genoeg goed beviel’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: SM.

‘Mijn wangen gloeiden alsof er een hittegolf bezit van mijn lichaam nam. Mijn ogen rolden over de pikante woorden op mijn telefoonscherm. ‘Ik wil dat je vanavond mijn hoertje bent.’ Terwijl de zin door mijn hoofd spookte keek ik onopvallend om mij heen of iemand op kantoor door had wat ik zonet had gelezen…

Hij is de liefste man die ik sinds tijden heb ontmoet. Een echte gentleman die voor mij klaar staat en niet bang is om zijn zachte kant te laten zien. Ik had gedacht dat deze soort allang was uitgestorven maar blijkbaar bestaan ze nog. Maar hoe liefdevol hij met mij omgaat, hoe kinky hij mij behandelt tussen de lakens. Iets wat ik nog nooit heb meegemaakt maar waar stiekem heel erg van geniet.

Mijn werkdag zat erop en onderweg naar zijn huis gierde de spanning al door mijn lijf, wetende wat me zostraks te wachten stond. Toen ik de deur opende, vielen mijn ogen meteen op zijn ontblote, gespierde torso. Ik probeerde koeltjes over te komen maar kon een zenuwachtig lachje niet onderdrukken. Zonder iets te zeggen liep hij op mij af en pakte hij mijn kin vast. Ondanks dat ik hem al een tijdje ken, werd ik overspoeld door verlegenheid.

Maar niet voor lang. In zijn slaapkamer duwde zijn lippen krachtig op de mijne en vanaf dat moment wist ik weer waar ik de hele dag naar had verlangd. Ik was zijn hoertje. Hij greep mijn handen en bond ze boven mijn hoofd vast met zijn zwarte, leren riem. Ik voelde me onderdanig, een gevoel waarvan ik niet had gedacht dat het zo heerlijk zou zijn.

Hij neukte me wild terwijl er allerlei gedachten door mijn hoofd spookten. Was dit wel normaal? Wie is deze man? Is hij wel die echte gentleman die deuren voor mij openhoudt? Of zal dit moment snel omslaan? Omslaan in alleen zijn duistere kant, waar ik anderzijds zo naar verlang.

Hij zag dat ik met mijn gedachten ergens anders was en dit beviel hem niet. Ik voelde hoe hij me sloeg. Hard. De riem die hij net om mijn armen had losgemaakt gleed nu over mijn rug. Ik voelde het stugge, koude leer op mijn blote lijf. In een milliseconde ging het van teder naar een ruwe klap. Gek genoeg voelde het fijn. Ik wilde meer. Opnieuw raakte de riem mijn gevoelige huid. Hij sloeg steeds harder en ik dompelde me onder in een rol die me gek genoeg goed beviel.

Ik ken hem nog niet zo lang maar diep vanbinnen weet ik dat dit is wat ik wil. Hij is mijn gentleman. Buiten de deur een heer en tussen de lakens mijn meester. Het is een hemels contrast waar ik iedere minuut van de dag naar smacht.’