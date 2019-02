Erotisch verhaal: ‘Deze man was minstens twintig jaar ouder dan ik’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: naar bed met een veel oudere man.

Met mijn ogen dicht en een biertje in mijn hand genoot ik van de muziek die de liveband speelde. Ik danste in mijn eigen wereldje tot ik opeens getik op mijn schouder voelde. Ik draaide me om en keek in de ogen van een oudere man. Tikte híj mij zonet aan? Nee. Toch? Dat zal wel niet. Deze man was minstens twintig jaar ouder dan ik. Ik sloot weer mijn ogen en danste verder op de heerlijke tunes van de liveband.

Het korte maar intense oogcontact met de oudere man bleef maar door mijn hoofd spoken. Want ondanks dat hij veel ouder leek, was hij zover ik had kunnen zien a very attractive sir. Hij leek wel een of andere rock & roller, met zijn baartje en lange, grijze haren. Hij was een mix tussen een typische surfer dude en Johnny Depp. Ik draaide me voorzichtig om en probeerde zijn blik te vangen. Net op het moment dat hij opkeek, glimlachte ik naar hem. Zou hij mijn hint hebben begrepen? Nonchalant liep ik naar de bar en bestelde biertjes voor mij en mijn vriendinnen. Ik gluurde achter me om te kijken of hij achter me aan was komen lopen maar ik zag niets. Shit. Teleurgesteld liep ik met de drankjes in mijn hand, terug naar de dansvloer.

Samen met mijn vriendinnen hopte ik door naar een andere kroeg. Ik danste en was, door de drankjes mijn Johnny Depp-blauwtje een beetje vergeten. Tot ik opeens opkeek en hém voor me zag staan. Hij was het echt. En hij lachte naar me. Ik probeerde op adem te komen en nipte aan mijn bier. Van dichtbij was hij nóg aantrekkelijker. We hebben de hele avond staan kletsen en wisselden nummers uit. Mijn vriendinnen begrepen niet wat ik in deze oude vent zag, maar dat boeide me helemaal niets. Ik voelde een intense klik met deze man.

Eenmaal thuis begonnen de vogeltjes al met fluiten en schemerde de ochtendzon door mijn dunne gordijnen heen. Het was inmiddels ochtend en ik had nog geen oog dicht gedaan. Ik had constant met hém liggen Whatsappen. Ik wilde niet gaan slapen want dat zou betekenen dat we afscheid van elkaar zouden moeten nemen. Ik vroeg me af waarom we überhaupt in de kroeg afscheid hadden genomen. Waarom zijn we niet met elkaar naar huis gegaan? En net alsof hij mijn gedachten kon lezen, ontving ik enkele seconden later een berichtje van hem met de vraag of ik zin had in een ontbijtje.

Nog geen half uur later stond ik bij hem op de stoep. Gebroken van moeheid maar razend nieuwsgierig. Ik bewonderde me over het grote huis waarin hij woonde. De lange, houten keukentafel was gedekt met verse broodjes en jus ‘d orange. Ik smolt. ‘Dat ontbijt komt later wel,’ zei ik en liep op hem af. Ik zoende hem met volle overgave en trok zijn warrige knotje los. Ik woelde door zijn lange, grijze haren en draaide tegelijkertijd sensuele rondjes mte mijn tong. Hij tilde me op en liep de trap op naar zijn slaapkamer.

Ondanks zijn leeftijd had deze man een goddelijk lichaam. Afgetraind en een huid zonder rimpels. En dan heb ik het nog niet eens over zijn skills. Hij wist precies waarvan een vrouw kon genieten. Hij dacht niet aan zichzelf, nee. Hij beminde mij. Hij neukte me sensueel maar tegelijkertijd wild. Zo wild dat ik opeens het fotolijstje van zijn nachtkastje omstootte. Ik bukte me om het op te rapen en een scheut van ongemakkelijkheid gierde door mijn lijf. Het was een foto van hem samen met zijn kinderen. Ik slikte. Dit was niet het juiste moment om erachter te komen dat hij ook nog eens drie kleine kinderen had.

Hij zag dat ik erover in zat. Hij pakte het lijstje en legde het met de foto omgedraaid, terug op het kastje. Hij pakte liefdevol mijn gezicht vast en zei dat ik me niet zo moest druk maken.

Dat we moesten genieten van dit moment, samen met zijn twee. Hij had gelijk. Wat kon ik anders verwachten bij een man van 45? Ik keek in zijn ogen en in een klap was ik weer alles vergeten. Ondanks ons slaapgebrek en ondanks zijn leeftijd gaf deze man mij de vurigste seks die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.’

