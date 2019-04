Erotisch verhaal: ‘Met zijn broek half op zijn knieën liep hij ongegeneerd naar buiten’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: autopech en wel heel spannend vervangend vervoer.

‘Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik op een dinsdagochtend mijn auto probeerde te starten en ja hoor, het was weer zover. ‘Shit!,’ vloekte ik tegen mezelf. De accu was leeg. Snel zocht ik via op mijn telefoon het nummer van de dichtstbijzijnde taxicentrale om me naar mijn werk te brengen. Een kalme stem beantwoordde mijn oproep, zo rustgevend dat ik mijn frustratie meteen de baas werd. Zou deze stem me ook zometeen komen ophalen…?

Een kwartiertje later stond hij daar, in zo’n typische maar prachtige Mercedes. Ik was totaal verbluft door zijn knappe voorkomen en zijn heerlijke parfum. De auto was ruim, dit zou nog wel eens van pas kunnen komen spookte er door mijn hoofd. Hij nam mijn laptoptas aan en keek me tijdens deze handeling diep in m’n ogen. Ik hoopte dat hij hetzelfde zou voelen, al was ik me ervan bewust dat hij keurig aan het werk was.

We hadden welgeteld 45 minuten om op mijn werk te komen maar na al tien minuten wisten we beiden dat we die tijd aan iets heel anders wilden besteden. De aantrekkingskracht tussen ons hing als magneten in de lucht en we kregen de spanning niet meer onder controle. We wilden precies hetzelfde. Hier, nu, de kleren van ons lijf rukken. Opeens nam hij een afslag die hij niet zou moeten nemen. ‘Even tanken,’ gaf hij als reden. Vervolgens parkeerde hij de auto achter het tankstation en wierp hij me een verleidelijke blik. Het was een plek waar niet snel iemand zou komen, maar het idee dat iemand ons zou kunnen betrappen maakte me alleen maar geiler.

Ik kreeg een duidelijk bevel van hem: ‘’Trek je schoenen, panty en blouse uit.’ Terwijl ik dit gehoorzaam deed, knoopte hij zijn broek los en schoof hij zijn stoel naar achteren. Hij vroeg met een bloos op zijn gezicht ‘hem’ diep in mijn mond te nemen. Ik zat zo in het moment dat ik zijn wens maar al te graag wilde verwezenlijken. Toen ik met mijn hoofd langzaam naar beneden gleed, raakte ik het stuur aan en klonk het geluid van de claxon. We schoten in een deuk maar lieten ons niet afleiden. Zijn pik paste als gegoten in mijn mond en aan zijn geluiden te horen genoot hij intens.

Op een zeker moment draaiden we de rollen om. Ik ging achter het stuur zitten en hij zou naast me komen. Met zijn broek half op zijn knieën liep hij ongegeneerd naar buiten. Ik kon een lach niet onderdrukken en kroop vervolgens met alle plezier naar de andere kant van de auto. Hij bevredigde me zo intens… Alsof hij hier al weken op had gewacht.

Hierna verloren we ons totaal in elkaar. Binnen de kortste keren lagen we met onze half naakte lichamen op de achterbank en hadden we heerlijke seks. Het kon ons niets meer schelen waar we waren, het enige wat we wilde was genieten tot het moment suprême.

Terwijl ik mijn baas snel een boodschap insprak dat mijn auto stuk was en het vervangend vervoer iets vertraagd was, genoten de taxichauffeur en ik rustig na van deze spannende ervaring. ‘Dat was leuk,’ zei hij. ‘Ik hoop je snel weer te zien.’ Hij zette me voor de deur van kantoor af. We wisselden nummers uit en nu, maanden later, maken we nog steeds af en toe een spannend ritje met elkaar.’