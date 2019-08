Erotisch verhaal: ‘De balletlessen van mijn dochter hebben opeens een heel andere wending gekregen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Deze man was woest aantrekkelijk maar minstens tien jaar jonger dan ik, mijn dochters dansleraar en hij was notabene homoseksueel, toch?’

‘Haastig keek ik op mijn horloge. Ik deed mijn dochtertje haar jasje en schoentjes aan en tilde haar snel in de auto. Het was haar eerste balletles, dus ik kon het echt niet maken om te laat te komen. Gauw keek ik in de achteruitkijkspiegel om mezelf te fatsoeneren, maar goed, daar was na deze hectische werkdag geen beginnen meer aan.

Toen we arriveerden, kwamen de andere ouders alweer naar buiten. Oeps. De les was dus al begonnen. Zo hard als we beiden konden, liepen we naar de zaal. Mijn dochtertje was erg enthousiast en toen ze de andere kinderen en de grote spiegels zag, rende ze er meteen naar toe.

Ik liep naar de balletleraar, stelde me voor en verontschuldigde me voor het feit dat mijn dochtertje bij haar eerste les al te laat was. Hij knikte geruststellend en toen ik goed keek besefte ik pas hoe ontzettend aantrekkelijk deze leraar was. Felblauwe ogen met van die fonkelingen erin, en bovendien een gespierd postuur dat je niet meteen verwacht bij iemand die balletles geeft. Toen hij me gedag zei keken zijn ogen mij zo diep aan dat ik er zenuwachtig en ongemakkelijk van werd. Op een leuke manier.

Eenmaal terug in de auto moest ik even op adem komen. Waarom dit gevoel mij zo aanging vroeg ik mezelf ook af. Deze man was woest aantrekkelijk maar minstens tien jaar jonger dan ik, mijn dochtertjes dansleraar en hij was notabene homoseksueel, toch?

Ik kreeg hem niet goed uit mijn hoofd. Soms fantaseerde ik ’s avonds in bed over hem en iedere week had ik weer een knoop in mijn maag wanneer ik besefte dat het donderdag was en mijn dochtertje balletles had.

‘Laten we daarbuiten houden dat ik ook nog eens getrouwd ben, een dochtertje heb en inderdaad, het leeftijdsverschil…’

Ondanks dat er altijd een hele groep ouders bij waren, kreeg de leraar het voor elkaar om zijn aandacht op mij te richten. Ik voelde gewoon dat hij me altijd net iets te lang aankeek en dat wanneer hij met de kinderen bezig was zijn ogen mijn kant op gingen. De spanning was wederzijds maar de gedachte dat hij op mannen viel maakte het verwarrend. Laten we daarbuiten houden dat ik ook nog eens getrouwd ben, een dochtertje heb en inderdaad, het leeftijdsverschil…

Of ik na de les even snel tijd had, vroeg hij op een dag aan mij terwijl ik samen met de andere ouders stond te wachten. Tijd? Tijd waarvoor, vroeg ik mezelf af. Zou mijn droomscenario uitkomen waarover ik soms, voor het slapen, over fantaseer?

En zo hoorde ik mezelf roepen ‘ik kom er zo aan!’ toen mijn dochtertje naar de kleedruimte rende. Gespannen wilde ik naar de leraar lopen maar hij kwam al mijn kant op. Ik keek hem vragend aan, leunend tegen de muur, wachtend tot hij iets ging zeggen.

Maar hij zei niets. De spanning liep op en ongecontroleerd gleden mijn ogen begerig over zijn gespierde torso dat goed te zien was in zijn strakke shirt. Een grijns verscheen op zijn lippen. Hij pakte mijn kin vast en zonder dat ik het besefte, zonder dat ik het kon tegenhouden, voelde ik zijn jonge lippen op de mijne.

Ik liet me volledig opgaan in het moment, woelde door zijn haar en liet zijn handen langzaam naar mijn borsten glijden. Tot ik na een paar tellen besefte waar ik in godsnaam mee bezig was. Ik duwde hem van mij af. Buiten adem probeerde ik te protesteren. Dat ik getrouwd was en dat hij op mannen viel. Dit kon niet.

Met een plagerig lachje keek hij me aan. Weer met die welbekende blik. Hij leunde met zijn grote handen boven mijn hoofd, tegen de muur aan en verzekerde mij dat ik me niet zo druk moest maken. Dat hij op mannen viel? Daar zei hij niets op maar het antwoord was wel duidelijk wanneer ik zijn natte lippen weer speels op de mijne voelde. Hij tilde me op en zo snel als we konden beantwoorden we elkaars lust in de opslagruimte.

Die balletlessen van mijn dochter hebben opeens een hele andere wending gekregen. Iedere donderdag weer…’

