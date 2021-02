Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: hoe een saaie lockdown-avond een sexy wending krijgt.

‘Met een kop thee in mijn hand dook ik onder mijn nieuwe fleece deken. Net fris gedoucht en verweven in mijn badjas lag ik languit op de bank. Mijn vriend kwam binnen, maar die was het er klaarblijkelijk niet mee eens dat ik voor de verandering (maar niet heus) ging bankhangen. “Zo krijgen we die sleur er inderdaad in”, zei hij. En hij had gelijk. Sinds deze lockdown lig ik vooral heel veel op de bank.

Mijn vriend schopte zijn schoenen uit en sprong nog voordat ik kon reageren enthousiast naast mij op de bank. Ik keek hem glunderend aan en kuste zijn lippen. Zijn baartje prikte in op mijn kin maar er was niets dat mij weerhield. Hij liet mijn badjas over mijn schouders glijden en mijn zachte tepels, werden al snel stijf en hard. Ik voelde hoe mijn wangen van opwinding begonnen te gloeien. Hoe lazy ik eerder die avond was, hoe enorm veel zin ik nu in mijn mannetje had.

Ik sloot mijn ogen en woelde met mijn handen door zijn krullen. Ik rook zijn geur en voelde mij meer dan fijn. We zoenden, eerst rustig – maar al snel verlangde we naar meer. We besloten dat onze tongen vandaag mee mochten doen en gewillig proefde ik zijn lekkere speeksel gemengd met heel veel koffie.

Inmiddels had ik mij uit mijn badjas gewikkeld en met alleen nog maar mijn slip aan, zat ik bovenop hem. Ik zag aan zijn ogen hoe gewillig hij was om zich te ontdoen van zijn kleding. Ik trok zijn shirt over zijn hoofd en terwijl ik nog bezig was met zijn riem, greep hij naar mijn borsten. Hij beet en zoog en kuste mijn tepels. Ik snakte naar adem want dit voelde damn good.

We lagen nog steeds op de bank en hoewel dit niet de meest ideale plek was, namen we niet de tijd om ons te verplaatsen. We wilden elkaar hier en nu. Hij klom naakt bovenop mij, maar bedacht zich toen hij bijna zijn stijve in mij ging stootten. Hij daalde af naar beneden en nestelde zich tussen mijn benen. Hij likte en ik hield het niet. Dit was te lekker.

Ik wilde zijn naakte lijf op mij voelen en zijn pik in mij, dus trok ik hem aan zijn haren naar boven. Hij stootte zich soepel in mij en keek mij met die welbekende blik aan. Ik kreeg kriebels van dit fijne gevoel. Zijn donkerblauwe ogen die mij diep en wild doordrongen en zijn verwarde, blonde krullen die kriebelden in mijn gezicht.

Oh, deze man. Ik werd blij van mijn vriend die mij deze avond even uit die sleur trok. “Dit moeten we vaker doen”, zei ik na afloop. En dat meende ik want een paar dagen later zat ik in mijn sexy lingerie hem op te wachten toen hij thuiskwam van werk.’

