Erotisch verhaal: ‘Ik kwam voor Enrique, maar ging weg met Sandro’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: een wild avontuur met Enrique en Sandro in Barcelona.

Barcelona

‘Barcelona, vorig jaar zomer. Het was ‘s avonds laat en een vriendin en ik besloten voor het eerst in twee weken om niet op stap te gaan. Een rustig, avondje thuis zou ons goed doen. Zó verstandig…. Zou je denken.

Mijn vriendin liet haar Tinder-matches zien. Ik had nog nooit een datingapp gehad, maar deze knappe, Spaanse mannen op het beeldscherm van mijn vriendin maakte dit snel verleden tijd. Ook ik maakte een account aan en omdat ik op oudere mannen val, (zelf ben ik vijfentwintig) zette ik de leeftijd nogal hoog.

Al snel had ik een match met Enrique, een Spanjaard van 36 jaar. Donker haar en een gebruind lichaam. Op zijn foto’s droeg hij een wetsuit op het strand (erg fijn). Zijn bio vertelde dat hij 1.87 lang was en eigenaar van een tech-bedrijf. We begonnen aan een gesprek en al snel kreeg ik een uitnodiging voor een rooftop party bij hem thuis. Maar, zoals ik net schreef: mijn vriendin en ik hadden een rustige avond gepland, dus ging ik (ja echt) op tijd slapen.

De volgende ochtend werd ik wakker met een nieuw bericht van deze Enrique: “Hey, we hebben vanavond weer een feest op het dakterras, kom je ook?”. Helaas had ik die avond een verjaardag. Ik schreef dat ik het niet ging redden, maar tijdens de verjaardag had ik de hele avond contact met hem en ging het kriebelen om toch een kijkje te nemen op zijn dakterras.

‘Hey, we hebben vanavond weer een feest op het dakterras, kom je ook?’

Dus daar ging ik.

Midden in de nacht, in een taxi – onderweg in een onbekende stad naar een onbekende man. Ik belde bij wat Enrique’s huis moest zijn aan en ik werd via de intercom overrompeld door zijn zwoele, mannelijke stem. Hij opende de deur van het mooiste appartement wat ik ooit in mijn leven heb gezien: groot, prachtig interieur, een dakterras met een jacuzzi en dat allemaal met wel tien mooie, Spaanse mannen van rond de dertig, veertig jaar. Je begrijpt: ik waande me in de zevende hemel.

Er waren nog wat andere meiden waarmee ik niet echt gesprekstof had dus richtte ik me op de mannen (geen straf). Ik sprak met een leuke knapperd genaamd Sandro. Hij was de compagnon van Enrique en ook eind dertig. We hadden een mega leuk gesprek en zagen elkaar wel zitten. Ik had een fles rosé meegenomen die ik binnen een half uur op had (oeps). We, Sandro en ik, flirten en konden onze handen niet van elkaar afhouden.

Enrique kreeg dit ook door, kwam bij ons staat en zei: “Hé, ik moet je nog een rondleiding geven”. Hij wilde me voor zichzelf houden, dacht ik te merken, en eerlijk: deze verdeling van aandacht vond ik prima. We liepen het hele pand door. Drie (!) verdiepingen had deze man in bezit. Van de prachtige keuken naar de immense badkamer, door naar zijn kantoor met uitzicht over de hele stad. Overal waar we kwamen deelden we lustige tongzoenen en hoe dichterbij het einde van de rondleiding naderde, hoe intenser onze lichamen naar elkaar toe trokken.

De laatste stop van de rondleiding was de slaapkamer. Hier versnelde de tijd in een milliseconde.

Terwijl we zoenden trok hij langzaam mijn kleding uit.

Daar lagen we op bed.

Ik bewonderde zijn gespierde torso toen mijn ogen naar de deur werden getrokken.

Daar stond Sandro. Hij kwam erbij met een fles champagne.

Vond ik dit erg? Totaal niet.

We dronken veel, heel veel en geilden elkaar op. De Spaanse heren namen me ombeurten, waarschijnlijk bleef ik dankzij alle opwinding lekker lang nat. Ze neukten me precies zoals ik graag wil: sensueel, maar intens. Ik kreeg geen genoeg van hun bruine, strakke lichamen en de mannen behandelde me als godin in Spanje.

De volgende ochtend werd ik met een grandioze kater wakker. Het was nog erg vroeg toen ik met Sandro het huis verliet. Mijn lijf kon kwam amper vooruit – deze wilde seks had me gesloopt. Samen slenterden we, nog half dronken, door de straten. We spraken af contact te houden en hij was (wonder boven wonder) een man van zijn woord… Een ding werd meteen duidelijk: dit was pas het begin van mijn Spaans avontuur met de knappe Sandro.’

Een vervolgdate met Sandro

Wat begon bij het aanmaken van een Tinderaccount op een rustige avond, liep uit op een geil, Spaans avontuur met hete Spaanse mannen. Wat ze nog meer meemaakte met Sandro, lees je volgende week op VIVA.nl

Lees ook:

‘Ik was hier met mijn date maar

de lach van die andere man bezorgde me kriebels in mijn buik’

Jouw dirty little secret

Wil jij jouw erotische verhaal ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Via deze link kun je jouw avontuur of fantasie insturen. Geen zorgen, het blijft ons geheimpje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief