Erotisch verhaal: ‘Ik wist dondersgoed dat dit niet verstandig was, maar vond ik het erg?’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks met de beste vriend van je ex.

‘Daar stond hij. Helemaal aan de andere kant de club. Ondanks de drukte waren mijn ogen enkel op hem gericht. Hij droeg een zwart T-shirt met daarop een zilveren ketting die precies in het midden van zijn gespierde torso viel. Het was misschien niet helemaal netjes van mij, maar ik wilde de beste vriend van mijn ex stiekem al zo lang.

Het was al een aantal maanden uit tussen mijn ex en mij dus ik gunde het mezelf. Ik vond dat ik er recht op had. Tijd voor actie. Ik sloeg een shotje (sambuca, huts) achterover en manoeuvreerde me door de massa heen naar hem toe. Toen L. me zag kreeg hij een glimlach op zijn gezicht. Hij liep me tegemoet en gaf me een net iets te dikke knuffel.

Ik bestudeerde hem van top tot teen. Zijn donkere lokken gingen alle kanten op en daaronder zag ik zijn verleidelijke blik. Hij had een lichtblauwe jeans met scheuren aan, waar je zijn gebruinde benen goed doorheen zag. ‘Wat zie je er goed uit!,’ zei ik tegen hem. Hij was gevleid en hij fluisterde in mijn oor dat ik er altijd goed heb uit gezien.

We dansten samen en raakten elkaar steeds voorzichtig aan. In het begin was het nog een beetje aftasten. Kijken of de ander het wel wilde, maar al snel hadden we elkaar door. We keken elkaar diep in de ogen aan. We daagden elkaar uit en toen was het duidelijk. Hij moest met mij mee naar huis.

Hij deed de voordeur dicht en terwijl ik mijn jas ophing, omhelsde hij me van achteren. Hij kuste mijn nek en duwde me zachtjes met zijn gespierde lichaam tegen de muur. Zijn stijve drukte stevig tegen mijn billen. Ik draaide mijn gezicht om en zoende zijn volle lippen. In een gladde beweging deed hij de rits van mijn jurkje open en omhelsde met zijn warme handen mijn blote lichaam.

We stonden nog steeds in de gang en hij merkte hoe ik hem bewonderde. Ik kon me niet langer inhouden en nam zijn hand om hem mee te nemen naar mijn slaapkamer. Maar toen sloeg de twijfel toe. ‘Is dit wel zo verstandig?,’ vroeg hij. Een scheut van afwijzing gierde door mijn lijf. Ik wist dondersgoed dat dit niet verstandig was, maar vond ik het erg? Neuh hoor. Ik keek hem met mijn meest onschuldige blik aan en zei niets. Even was het stil maar toen zei hij: ‘Ah Fack it!’

We liepen naar mijn slaapkamer en namen plaats op mijn bed. Hij voelde hoe nat ik was. Zijn vingers vonden een weg bij me naar binnen en terwijl hij met mij speelde wisselde zijn tong het werk af. Ik sloot mijn ogen en een gloed van kippenvel sidderde over mijn lichaam heen.

Hij ging bovenop me liggen en klemde zich aan me vast. Hij neukte me hard en ik voelde zijn lichaam tegen me aan schuren. Zijn zilveren ketting, die nog steeds om zijn gespierde borstkast hing, bewoog met het ritme mee en schitterde in het licht. Zijn genot kon niet meer op en terwijl hij zijn stijve uit mij haalde, spoot hij een dikke lading sperma over me heen. Ik likte mijn vingers ermee af. Terwijl we samen onder de warme douche stonden, wisten we maar al te goed dat het niet kon wat wij zonet gedaan hadden. Maar spijt hadden we niet. Het voelde hemels en zelfs voor herhaling vatbaar.’

