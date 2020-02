Erotisch verhaal: “Lukt het allemaal daar?” hoorden we aan de andere kant van de deur’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spannende bezichtiging voor een nieuw huis.

‘’Hou op met plagen’, siste ik lachend naar mijn vriend terwijl zijn hand ongegeneerd onder mijn rokje kroop. Dit deed hij nou de hele tijd, maar het kon echt niet. We waren namelijk niet met z’n twee. In tegendeel, we kregen een rondleiding in een prachtig, authentiek huis dat potentie had om óns huis te worden. Tenminste, dan moesten we wél opletten wat de makelaar te vertellen had en niet als een puberstel aan elkaar zitten…

Dat ging natuurlijk finaal mis. Telkens wanneer de makelaar over de gerenoveerde kozijnen (gaap) begon en van ons vandaan liep, greep mijn vriend de kans om snel aan me te zitten. Even voelen onder mijn rokje, kusjes in mijn nek. We waren totaal niet bezig met waarvoor we eigenlijk hier waren.

De makelaar draaide zich om en mijn vriend trok nog net op tijd zijn hand weg. “En, wat vinden jullie tot dusver?”, vroeg de makelaar. Ik verstijfde. Verward was ik. Wat vond ik ervan? Ja uh, geen idee. Leuk die ramen. Ik had nog geen seconden opgelet en was alleen maar aan het denken op welke plek in dit gigantische huis mijn vriend en ik een vluggertje konden doen. Dat zei ik natuurlijk níet. “Ja, indrukwekkend, prachtige kozijnen”, mompelde ik.

‘Toch trok ik de stoute schoenen aan en wuifde ik naar mijn vriend dat we naar de badkamer moesten’

“Mooi zo, dan gaan we nu naar de tweede verdieping, loop maar achter mij aan”. Mijn vriend en ik gehoorzaamden en liepen hand en hand de trap op. Het was inderdaad indrukwekkend. Een grote, witte trap met een ruime overloop. Boven waren wel minstens vier kamers en dan had ik het nog niet over de badkamer. De badkamer. Dat was een goede spot, bedacht ik me.

Een zenuwtrekje schoot door mijn lijf, spannend dat ik het vond. Toch trok ik de stoute schoenen aan en wuifde ik naar mijn vriend dat we naar de badkamer moesten. Hij kreeg een brede grijns op zijn gezicht, hij was er ready voor. Nu ik nog. Oef. Terwijl mijn vriend tegen de makelaar zo netjes mogelijk vertelde dat wij nog heel even in de badkamer wilde kijken ‘voor eventuele opties ter renovatie’, sjeesde ik alvast ernaartoe.

Mijn vriend kwam binnen, deed de deur op slot en bestormde mij alsof het de allereerste keer was. Zo voelde het trouwens een beetje. Kwam door de spanning. Spanning en extase. We zoenden hevig en zijn hand greep zich om mijn nek. Hij, de eeuwige dominante. Ik liet me volledig in zijn macht en probeerde geen geluid te maken.

Hij tilde me op. Zette me op de wasbak, schoof gretig mijn slipje opzij en trok zijn broek omlaag. Mijn handen woelden door zijn bos krullen terwijl hij mij stevig en hard nam. We deden ons uiterste best om geen geluid te maken. Onmogelijk. “Lukt het allemaal daar?”, hoorden we aan de andere kant van de deur.

Ik verstijfde en mijn vriend hield zijn hand voor m’n mond zodat ik zou stoppen met mijn gekreun. Wát was ik zenuwachtig. Zenuwachtig, maar stiekem genoot ik van dit stiekeme onderonsje. Mijn vriend riep iets terug van “Ja, we komen zo”. En ja, dat deden we inderdaad (haha, seksgrapje).

Dat authentieke, mooie droomhuis met gerenoveerde kozijnen is het nooit geworden. Toen we de badkamer ‘bekeken’ hadden, zijn we zo snel als we konden weggegaan, om nooit meer iets van ons te laten horen. Oepsie.

