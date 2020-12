Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: een man die zijn woord nakomt.

‘Ik kan je binnen minder dan één minuut laten squirten’, zei hij over de telefoon. Ik lachte. ‘In je dromen ja. Misschien bij andere meiden, maar niet bij mij.’

Niet dat ik niet wilde. Maar, ik kon het niet. We daten een maandje en soms – als we niet bij elkaar waren – hadden we geile gesprekken over de telefoon. We hadden nog geen seks gehad. Maar, dat ging niet lang meer duren. De spanning liep hoog op en we konden beide niet wachten om elkaar tussen de lakens te ontdekken. Hij is nogal zelfverzekerd over zijn kunsten in bed en daar praat hij maar al te graag open en bloot over. Ik heb het tegenovergestelde. Ik heb ervaring, maar nog nooit, écht nog nooit, is het een man gelukt mij een hoogtepunt te bezorgen tijdens de seks. Laat staan squirten.

Anyway. Ik kon niet wachten op onze date. Over zijn praatjes dacht ik niet eens na. Laten we eerst ‘gewoon’ genieten, vond ik. Nou, heb je even? Wat deze man met mij deed: holy shit.

Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ten eerste was ik zó onwijs opgewonden vanaf het moment dat we samen thuis waren. Ondanks dat ik hem al een tijdje kende, gierde de spanning door mijn lijf. Fijne spanning. Geile spanning. We zoenden en deden het rustig aan. We verplaatsen ons naar zijn slaapkamer en mama mia, ik wilde alleen maar meer en meer. Waar ik normaal gesproken pieker over mijn warrige haren en twijfel of ik niet te dik lijk in die ene positie, dacht ik nu helemaal nergens aan. Ik reed op hem met onze kleren nog half aan en ik leefde (voor het eerst!) in het moment.

Ik wilde niets anders meer voelen dan zijn naakte lichaam tegen de mijne.

En dit was pas het begin…

Ik wilde niets anders meer voelen dan zijn naakte lichaam tegen de mijne. Ik speelde met mijzelf terwijl hij naast mij lag en mijn hele lijf kuste. Van mijn kin tot aan mijn navel tot mijn tenen. Hij bewonderde mij en ik voelde mij gewild. Ik liet mijzelf komen, terwijl hij boven op mij klom en in mij stootte.

Dit voelde heerlijk en ik wilde meer.

‘Kom, ik laat het je zien dat ik het kan’, zei hij, terwijl ik nog in een trance van opwinding leefde. Ik gehoorzaamde en terwijl ik met mijn rug op het bed lag, gooide hij mijn benen in de lucht. ‘Ik wil dat je je benen vasthoudt en je ogen sluit’. Ik voelde twee vingers van hem bij mij naar binnen glijden en dat was het. Dat was het begin van een einde. Hij stootte met zijn vingers. Harder en harder. Zijn vingers waren magisch en ik werd overspoeld door een onvergetelijk, spuitend orgasme. Ik wist niet wat mij overkwam. Wat gebeurde er? Wat deed hij met mij? Vragen vuurden zich af in mijn hoofd en tegelijkertijd was ik verdoofd met een overheerlijk gevoel.

Ik voelde aan het matras dat kletsnet was. Had ik zonet…? Yes. Een man van zijn woord.

Jouw dirty little secret

