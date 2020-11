Erotisch verhaal: ‘Hij liep naar een kast in de woonkamer en toverde een doosje tevoorschijn’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: een xtc-pilletje tijdens een spannende date.

‘Op een rustige, doordeweekse avond vond ik het een briljant idee om meerdere datingapps tegelijk te downloaden. Noem het verveling of nieuwsgierigheid. Ik vermaakte me wel met al deze knappe koppen op mijn beeldscherm.

Ik had matches. Leuke matches. Een guy was zelfs zo leuk dat we besloten om dezelfde avond nog af te spreken. Met zijn donkere haren en Portugese roots was hij nog sexyer in het echt dan op de foto’s van zijn profiel. We maakten een wandeling in het park en hij had zijn husky mee. Ja ja, je begrijpt: een super lieve, leuke hond met een knappe guy. Ik was verkocht.

Seksuele spanning

De tijd vloog voorbij en we besloten om nog een drankje te doen. We gingen naar zijn huis, speelden een bordspelletje en dronken rode wijn. Super netjes. Niets geks. Alhoewel… Waar het heel onschuldig begon, werd de seksuele spanning intenser tussen ons. Hij zoende me. We namen alle tijd, deden het heel rustig aan. We hadden seks op zijn bank en het was heerlijk.

We knuffelden en hadden beiden nog totaal geen zin om te slapen. Dat we de volgende dag moesten werken boeiden ons op het moment zelf helemaal niet. We wilden iets geks doen.

Hij liep naar een kast in de woonkamer en toverde een doosje tevoorschijn.

“Aha, box of pandora”, zei ik.

Het doosje zat vol met verschillende soorten drugs. Adrenaline stroomde door mijn lijf. Op feestjes ben ik niet vies van een pilletje, dus waarom ook niet, dacht ik. We namen beiden een halfje en nog geen twintig minuten later lagen we op de grond te spacen. Als het niet meteen zo fijn en vertrouwd met hem had gevoeld had ik het niet gedaan, maar dit voelde fijn. Heel fijn.

We waren beiden op een andere wereld maar wel soort van bij elkaar op ons planeetje. Ik lag naast hem op het tapijt en voelde me enorm tot hem aangetrokken. Ik kroop op hem en trok zijn broek naar beneden. Zijn pik ontwaakte en ik kon geen genoeg krijgen van zijn stijve in mijn gulzige mond.

We trokken elkaars kleren van het lijf.

We hadden seks op de grond en dansten toen we klaar waren naakt in de woonkamer op onze favoriete muziek. Hij had allemaal gadgets in zijn huis. Van discolichten tot gekke brillen en verkleedkleren. Ik had de avond van mijn leven.

Toen we uitgedanst waren keken we elkaar aan en zeiden we tegelijk: “I want you, again”.

“In my bed”, zei hij. Hij tilde me op en droeg me naar boven.

Eenmaal in bed voelde het weer alsof ik deze man al jaren kende. Fijn en vertrouwd.

Zijn lippen legden een weg af van mijn nek tot over mijn borsten, waar hij zijn tanden in mijn tepels zette en verder ging naar beneden.

Ik wilde dit gevoel zo lang mogelijk voelen. Gelukkig hielp de drugs om mij te laten ervaren alsof dit moment voor eeuwig zou zijn.

“This has been my best Thursday ever”, zei hij.

Ik kon alleen maar opgewonden knikken. “I agree, I agree.”

