Erotisch verhaal: ‘Dit was wat ik al zo lang wilde, waar ik in mijn stoutste dromen over had gefantaseerd’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een spetterende bubbelbadsessie.

‘Het was zaterdagavond en ik was op het huisfeest van mijn beste vriendin. De drank vloeide rijkelijk en de sfeer was erg gezellig. Ik zag de vriend van mijn beste vriendin al de hele avond naar mij kijken. Hij zag er goed uit en stiekem had ik al wat fantasieën over hem gehad, maar het feit dat hij de vriend van mijn beste vriendin is liet me twijfelen… Dit kon niet, toch?

Ondanks mijn twijfel schudde ik tijdens het dansen extra met mijn heupen. Het duurde niet lang en we kwamen steeds dichterbij elkaar. Mijn beste vriendin kwam naar me toe en in plaats van dat ze kwaad werd, vertelde ze dat ze mij vertrouwde met hem. Ze vond het niet erg dat we close bij elkaar stonden te dansen.

Nu genoot ik nog meer van zijn aandacht. En elke keer keek ik hem met mijn meest geile blik aan. De manier waarop hij terugkeek, gaf me sterk het vermoeden dat hij mij ook in bed wilde krijgen (dat was wat ik wilde). Helaas kwam het feest ten einde en alle feestgangers gingen op weg naar huis. Maar voor mijn gevoel was het pas net begonnen. Ik besloot nog een laatste drankje te doen met mijn beste vriendin en haar vriend.

Opeens stelde mijn beste vriendin voor om nog even in het bubbelbad te gaan. Dat vond ik een heel goed idee, al was het alleen maar om haar vriend eens goed te bekijken. We hadden al behoorlijk wat drankjes op en besloten topless in het bad te gaan. Toen ik mijn bh los maakte, zag ik hoe zijn ogen ondeugend naar mij gluurde.

We stapten met zijn drieën in het bubbelbad en je kunt het vast al raden; dit liep vrij snel uit de hand. Mijn beste vriendin en ik begonnen elkaar te zoenen. Terwijl onze lippen elkaar teder raakte, gingen mijn handen automatisch naar haar prachtige ronde borsten. We werden ontzettend opgewonden en zoenden steeds heviger.

Ik schrok toen ze opeens stopte en me met een doordringende blik aankeek. Terwijl haar woorden over haar tong gleden voelde ik de kriebels in mijn lichaam. Of ik open stond voor een trio? Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Natuurlijk wilde ik dat. Nu kon ik eindelijk met haar vriend doen waar ik eerst alleen maar stiekem over fantaseerde.

Terwijl mijn beste vriendin en ik rustig uit het bubbelbad klommen, zag ik dat haar vriend al naar de slaapkamer was gelopen. Eenmaal daar lag hij al voor ons klaar. Hij had ruimte gegeven aan zijn grote stijve, want zijn zwembroek lag op de grond.

Mijn vriendin nam plaats op zijn stijve en hij gebaarde naar mij dat ik op zijn gezicht mocht zitten. Hij wist maar al te goed hoe hij gebruik moest maken van zijn tong want ik werd heerlijk verwend. Natuurlijk genoot ik maar ik kon niet wachten om daadwerkelijk zijn grote, stijve in me te voelen. Aarzelend keek ik mijn vriendin aan, bang dat ze het misschien toch niet wilde. Maar met haar blik gaf ze mij goedkeuring. Ze gunde het mij en ik wist niet hoe snel ik bovenop hem moest gaan zitten.

Hij ging diep, heel diep en ik kon een harde kreun niet onderdrukken. Dit was wat ik al zo lang wilde, waar ik in mijn stoutste dromen over had gefantaseerd. We hadden een geweldige nacht en toen hij vol in mij spoot voelde ik mij zo fantastisch. Ik had nooit durven geloven dat deze seksuele fantasie werkelijkheid zou worden.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

