Erotisch verhaal: ‘Ik kan iedereen buitenseks aanraden’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt. Gewoon, omdat het soms zo lekker is om te lezen. Dit keer over stomend hete buitenseks.

Tekst: Anoniem

‘We lagen in het park op een snikhete dag. Het was druk: kinderen die aan het spelen waren, moeders die achter hun kroost aan renden en hippe meiden en jongens die bakken met quinoa en biologische sapjes naar binnen werkten. Wij waren aan het picknicken. Fles koude rosé, goede salade en brood met dips.

Geil door de hitte

Die warmte maakt me altijd geil. Na twee glazen rosé, kroop ik steeds iets dichter naar je toe. Ik lag met m’n hoofd op je buik, je streelde met je vingers m’n sleutelbeen en ik voelde m’n buik samentrekken. Ik draaide me om en je keek me lachend aan: ‘Och, word je nou alweer geil?’. ‘Een beetje’, en ik kuste je plagerig. ‘Ik ook, voel maar’, zei je. Voorzichtig ging ik met m’n hand over je stijve pik heen. Omdat je een korte broek droeg (je weet wel, zo’n safari-ding) was al duidelijk voelbaar dat je inderdaad ook geil was.

We zoenden een beetje, raakten elkaar plagerig aan. We lagen ten slotte in een vol park en konden moeilijk ten overstaan van al deze mensen een potje gaan zitten seksen. Maar hoe meer we dronken van de rose, hoe meer zin we kregen om wél dat potje te gaan zitten seksen.

Je erectie verstopt achter de tas

Vanuit het park loop je door het bos in en ik wist dat er aan het begin van het bos een leegstaand huisje staat. ‘Kom mee’, fluisterde ik in je oor, terwijl ik stiekem je oorlel likte. Hand in hand, jij met de tas met eten vóór je kruis, liepen we naar het huisje. Helemaal afgelegen, want het ligt uit de zon en je kent de Nederlanders: als die zon eenmaal schijnt, gaan we er niet uit.

Aan de achterkant van het huisje sta je sowieso helemaal uit het zicht, want daar loopt geen pad langs. We liepen naar de achterkant en je duwde me hardhandig tegen het huisje aan. Niet vervelend, dit wilde ik. Je zoende me, likte m’n nek en ging langzaam naar beneden. ‘Oh, je zat me hélemaal gek te maken daar’, fluisterde je in m’n oor. Je masseert m’n borsten en knijpt zachtjes in m’n tepel, waardoor ik meteen kreun.

‘Je adem stokt als ik onder het randje van je boxershort ga’

Ik streel jou. Je gespierde borstkas naar beneden naar je kruis. Je adem stokt even als ik met mijn vingers onder het randje van je boxershort ga. ‘Ga door’, hijg je. Ik doe het knoopje van je broek los en ga je onderbroek in. Ik kijk je diep in je ogen en je moedigt me aan met je gekreun. ‘Kunnen we hier neuken?’, vraag je me buiten adem. ‘We kunnen het proberen.’

Het geluk wil dat ik een jurkje draag. Ik trek mijn string eronder uit en haal hem plagerig langs je neus. Jij bukt alsof je je schoenen uit doet, maar likt dan even snel onder m’n jurk m’n kut. ‘Je bent echt heerlijk nat’, zeg je. Ik trek je omhoog, zoen je en sla mijn benen om je heen, terwijl ik met m’n rug tegen het huisje aan sta. Je komt bij me naar binnen.

Buitenseks: een aanrader

Het is ongelooflijk geil, maar ook spannend, want we staan toch in de buitenlucht. ‘Oh schat’, hijg je. ‘Ik kom al bijna.’ Je stopt en beveelt me mezelf te laten komen, terwijl je me omdraait en me nu van achter neemt. Tegelijkertijd streel je door de bovenkant van m’n jurkje nog steeds m’n tepels. Het duurt niet lang voor ik klaarkom. Met je hand hou je m’n mond dicht, blijkbaar schreeuw ik iets harder dan ik in gedachten had. Met drie laatste stoten in me kom jij ook klaar. ‘Wat geil dit.’ Buitenseks. Ik kan het iedereen aanraden.’

Beeld: Getty