Erotisch verhaal: ‘Ik bukte ongemakkelijk in het kleine vliegtuigtoilet en nam zijn groot geschapen pik in mijn mond’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks in het vliegtuig.

‘Na een aantal hectische maanden waren mijn vriend en ik toe aan ultieme relaxvakantie. Helaas moesten we nog acht lange uren vliegen voordat we het zonnige Kaapverdië mochten betreden. Dat deze uren weleens heel spannend zouden kunnen worden, had ik in mijn stoutste dromen niet durven bedenken.’

‘Terwijl mijn vriend en ik verveeld in het vliegtuig zaten, begonnen we elkaar plagerig op te geilen. Een kusje hier, een likje daar en af en toe wat gestreel. Ik droeg een jurkje dus mijn vriend zijn vingers vonden gemakkelijk mijn intieme plekjes. Ik moest mijn gegiechel van spanning en tegelijkertijd het gekreun van genot inhouden. Wanneer ik eraan terugdenk heb ik nog steeds medelijden met de mevrouw die naast ons zat.’

‘Mijn vriend en ik werden steeds geiler en na een uur teasen hield ik het niet meer. Ik had zin in hem. Maar hier in een krappe vliegtuigstoel uitgebreid zijn lichaam verkennen was geen optie. Dus wat doe jij dan op duizenden meters hoogte? Juist, op naar de wc-cabine. Het was een nachtvlucht, dus de meeste passagiers waren gelukkig in een diepe slaap. Zachtjes liepen mijn vriend en ik door het gangpad. Aangekomen bij het toilet keken we elkaar bedenkelijk aan. Er schoot een gevoel van twijfel door ons heen. Stel je voor dat ze ons betrappen? Maar die onzekerheid vaagde snel weg terwijl ik aan zijn heerlijke pik dacht.’

‘We stapte samen het hokje in en wanneer we beiden binnen waren, deed ik de deur goed op slot. Mijn vriend duwde mij meteen tegen de deur aan en ik voelde zijn erectie tegen mij aan. Ik sloot mijn ogen en hij kuste mijn nek. Mijn nek, mijn oor en mijn lippen. Hij smaakte verrukkelijk en rook heerlijk naar zijn parfum die altijd draagt. Hij rukte mijn geknoopte jurkje los en zijn mond vond mijn borsten. Hij kuste ze, beminde ze, alsof zijn leven ervan afhing.’

‘Ik bukte ongemakkelijk in het veel te kleine hok, en nam zijn groot geschapen pik in mijn mond. Ik moest goed mijn evenwicht in bedwang houden want het vliegtuig bewoog alle kanten op. Blijkbaar was er een kleine turbulentie. Ja, probeer dan maar eens een sensuele pijpsessie te volbrengen. Maar het was spannend. Geil en spannend. In de kleine cabine genoten mijn vriend en ik intens van elkaar. Niets dat ons tegenhield.’

‘Zijn handen woelden door mijn haar. Aan zijn gekreun te horen merkte ik dat mijn vriend genoot. Hij trok me omhoog en draaide me gewillig met mijn rug naar hem toe. Zijn handen voelden mijn billen en vonden daarna hun weg naar mijn slipje. Ik voelde hoe gemakkelijk hij met zijn vingers bij me naar binnen ging. Hij speelde, en wist precies wat hij moest doen. Ik voelde een orgasme opkomen, maar juist op dat moment stopte hij.’

‘De teleurstelling was maar voor even want na enkele seconden stootte hij zijn grote, stijve pik bij me naar binnen. Dat zag ik niet aankomen, ik stond namelijk nog steeds met de rug naar hem toe. Ik kon mijn kreun van genot niet onderdrukken. Hij zette zijn hand voor mijn mond en fluisterde in mijn oor dat ik echt moest proberen stil te zijn. Hij zoende mijn nek en stootte hard. Ik probeerde me aan het wasbakje vast te houden maar erg stabiel stond ik niet. Door het uitgebreide voorspel duurde het niet lang voordat mijn vriend en ik samen tot een hoogtepunt kwamen.’

‘Ik keek in de beslagen spiegel. Beslagen van ons gehijg. Van onze hete seks. Ik draaide me om en zoende mijn vriend uitbundig. We keken elkaar diep in de ogen aan. Ik voelde kriebels in mijn onderbuik. Kriebels van verliefdheid. Het voelde heerlijk en dan te bedenken dat we nog een hele ontspannende vakantie voor ons hadden.’

‘Wanneer we terug op onze plek zaten, vielen we beiden als een blok in slaap. Enkele uren later werden we door de stewardess wakker gemaakt: ‘please fasten your seatbelt, we’re landing.’ Ik keek slaperig uit mijn ogen maar besefte al snel wat er deze nacht was gebeurd. Er ontstond een brede grijns op mijn gezicht. Dat was pas een aangename, spannende vlucht.’

