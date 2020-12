Erotisch verhaal: ”Wat ongelooflijk geil’, zei mijn vriend toen hij uit het raam keek’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: buren met een opwindend seksleven.

‘Languit lagen mijn vriend en ik op de bank. Ik kroop dicht tegen hem aan. We keken een serie. Alhoewel, hij keek een serie. Ik kreeg amper mee wat er gebeurde. Ik speelde met zijn baardje en gaf hem kusjes in zijn nek. Ik had zin, hmm. In hem.

Toen hij zag hoe geïnteresseerd en opgewonden ik uit het raam stond te kijken, won zijn nieuwsgierigheid.

Mijn vriend was nogal gefocust en had meer interesse in een politieagent die een crimineel achtervolgde, dan met mij te zoenen. Ik gaf het op en wikkelde mij uit zijn armen. Terwijl ik naar de keuken liep om in de voorraadkast te zoeken naar wat lekkers, stopte ik voor het grote raam in onze woonkamer. Zag ik dit nu goed? Ik keek nog eens goed, en ja. Ik zag dit héél goed.

“Kom kijken!”, riep ik naar mijn vriend. Hij schrok en keek mij verbaasd aan. Hij slaakte een diepe zucht omdat ik hem uit ‘zijn verhaal’ haalde. Maar toen hij zag hoe geïnteresseerd en opgewonden ik uit het raam stond te kijken, won zijn nieuwsgierigheid.

“Wauw, wat ongelofelijk geil”, zei mijn vriend toen ook hij uit het raam keek. Yes, dit trok wel degelijk zijn attentie. Onze buren hadden uitgebreid seks, op de bank in de woonkamer, met de gordijnen wagenwijd open. We wonen op zeshoog dus ik betwijfel of wij de enige waren die meegenoten van dit avontuur, maar dat terzijde. Het wond mijn vriend op en eerlijk: mij ook, énorm.

Mijn vriend duwde mij tegen het raam aan en ik voelde zijn stijve tegen mijn billen. Hij zoende mijn nek en terwijl de rillingen van geilheid over mijn lijf raasden, keek ik geamuseerd naar de buren.

Ik wilde genomen worden door mijn vriend, hem in mij voelen terwijl ik toekeek naar de buren.

Ze waren eind dertig gok ik. Zij, een blonde vrouw met lange haren en prachtige borsten, zat boven op de man. Hij zat op de bank en had zijn handen om haar middel. Ik zag hoe ze genoten en ik wilde dit ook. Ik wilde genomen worden door mijn vriend, hem in mij voelen terwijl ik toekeek naar de buren. Mijn vriend en ik vroegen elkaar heel even af of dit gek en ongepast was? “Fuck it”, zeiden we naar een paar seconden. Wat maakte ons het uit dat dit misschien niet heel netjes was. Het wond ons op, yes!

Ik trok mijn broek naar beneden en beval mijn vriend dat hij zijn pik va achteren in mij moest stoten zodat we beiden naar buiten konden kijken. Hij deed wat ik vroeg en ik voelde hoe hij diep in mij drong. Ik gooide mijn hoofd naar achteren. Hij kuste mijn nek. Kneedde mijn borsten en dit allemaal terwijl we uitkeken op de buren die net zulke hete seks als wij hadden. Ze waren inmiddels van positie gewisseld en ook ik wilde meer van mijn vriend voelen. Ik draaide mij op en sprong op hem. “Til mij naar onze bank”, zei ik. Ik wilde precies op dezelfde manier geneukt worden als hoe de buurman zijn vrouw neukte. And that’s what we did. Dit was hemels en niet eens een fantasie. Het gebeurde écht en ik hoop dat de buren vaker vergeten om de gordijnen dicht te doen.’

