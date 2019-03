Erotisch verhaal: ‘Hij genoot van zijn aanzicht. Ik zag het aan zijn blik, aan de manier hoe hij daar stond’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks met uitzicht op die gespierde buurman.

‘Ongegeneerd danste ik in mijn slaapkamer op de klanken van Lana Del Rey. Ik kleedde me uit en de zonsondergang schemerde op mijn blote buik. Terwijl ik langzaam mijn bh losmaakte keek ik onopvallend door het raam. Ik wist dat hij daar stond. Dat hij naar me keek. En het ergste: die gedachte vond ik heel opwindend.

Ik kende hem nauwelijks. We waren amper een paar weken buren en hadden nog niet eens goed met elkaar gesproken. Maar bij de eerste keer dat onze ogen elkaar via het raam kruiste, werd ik verbluft door zijn charme. Dat lichaam van hem. Lekker bruin, gespierd… Ik wist dat het alleen bij kijken kon blijven want ik was al twee jaar samen met mijn vriend met wie ik notabene hier was komen samenwonen.

Mijn vriend kwam binnenlopen en omhelsde me van achteren. Zijn vingers streelden mijn blote borsten terwijl de ondergaande zon nog steeds via het raam naar binnen scheen. Ik had zin in een potje vurige seks. En het idee dat we begluurd werden door onze jonge buurman wond me nog meer op.

Ik sloeg mijn armen stevig om hem heen. Toen tilde hij me op en liep hij naar ons bed. Vanaf deze hoek kon onze buurman alles zien. Dat wist ik. Ik gaf een snelle blik naar buiten en daar zag ik hem staan. Aan de overkant, in zijn zwarte boxershort, voor zijn raam. De lichtgekleurde gordijnen hingen vrij doelloos in zijn woonkamer want ik zag er letterlijk alles doorheen.

Mijn vriend wist van niets maar keek verbaasd op toen ik me in de juiste positie draaide. Hij dacht dat ik sierlijk voor hem bewoog maar in werkelijkheid deed ik dit zodat mijn buurman perfect zicht had op mijn lichaam. Ik keek naar mijn vriend en hij fluisterde hoeveel zin hij in mij had. Ik kreeg niet eens de kans op te antwoorden want binnen no-time lag ik onder hem en voelde ik zijn stijve diep bij me naar binnen glijden.

We wisselden van positie en ik ging klaarliggen zodat hij mij van achter kon nemen. Langzaam stootte hij tegen mijn billen aan. Dieper en dieper. Hij kreunde terwijl ik met heel iets anders bezig was. Het enige waar ik aan kon denken was aan de goddelijke jongeman die een straat tegenover ons stond toe te kijken.

Met mijn meest geile blik keek ik via het raam naar buiten en probeerde ik oogcontact te maken. Ik vond zijn blik en zag hoe hij stond te gluren terwijl ik werd geneukt door mijn vriend. Hij genoot van zijn aanzicht, van de manier waarop ik me liet gaan. Ik zag het aan zijn blik, aan de manier hoe hij daar stond. En terwijl een orgasme bezit van mijn lichaam nam waren mijn ogen gericht op de buurman.’