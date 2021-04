Erotisch verhaal: ‘De buurvrouw pakte er een vibrator bij, terwijl ik aan mijn eigen clit zat’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag. Deze week: de achterbuurvrouw die toch wel héél knap bleek.

Het voorjaar doet iets met mensen. Het lijkt wel alsof de oogkleppen van iedereen af vallen en dat we elkaar weer zien. Tenminste, mijn oogkleppen zijn afgevallen en ineens zag ik dat die achterbuurvrouw van ongelooflijk knap is.

‘Ik ben hetero, dus kijk normaal niet naar andere vrouwen’

Het is niet zo gek dat ze me nooit eerder is opgevallen. Ik ben hetero, dus let in het dagelijks leven niet zo op de vrouwen in mijn buurt. Maar toen ik in de laatste zonnestralen van de dag m’n wijntje zat te drinken, zag ik haar ineens door haar slaapkamerraam. Ik zag dat ze zich ging uitkleden en wilde wegkijken, maar het lukte gewoon niet. Ik móest blijven kijken.

‘Ze gaf me toestemming om te blijven kijken’

Haar shirt ging uit, haar BH los en ook spijkerbroek viel op de grond. Ze liep naar het raam, waarschijnlijk om de gordijnen dicht te doen – kwestie mosterd na de maaltijd – en zag mij zitten kijken. Ik werd vuurrood en lachte beschaamd. Stak m’n hand nog maar even op. Ze zwaaide terug, draaide zich om en liet de gordijnen open. Met andere woorden: ze gaf me toestemming om naar haar te blijven kijken.

Mijn tuin ligt beschut, niemand kan naar binnen kijken, behalve deze vrouw. Ik zag haar weer voor het raam komen staan. Ze duwde zichzelf er tegenaan en ik zag haar tepels reageren op de kou van het raam. Ik voelde dat ik nat werd, m’n ademhaling ging omhoog. Ik deed m’n benen een beetje uit elkaar en gleed via de bovenkant van m’n rok in m’n slipje. Ik begon mezelf te bevredigen, terwijl ik naar haar bleef kijken. Inmiddels was ook zij begonnen zichzelf tot een hoogtepunt te brengen. Ik stond op, zodat ik beter zicht had op wat er gebeurde.

‘Ze deed open, naakt’

Ze was inmiddels op bed gaan liggen en had een vibrator gepakt. Ze keek mij recht in m’n ogen aan, terwijl ze de vibrator nat maakte met haar mond en hem bij haar naar binnen stopte. Ik werd steeds geiler. Ik wilde haar, meteen. Ik trok de stoute schoenen aan en liep bij haar de tuin in, klopte aan en ze deed open. Nog steeds naakt – waarschijnlijk had ze me zien weglopen uit de tuin.

Zodra ze voor me stond, duwde ik haar tegen de muur aan en pakte de vibrator uit haar hand. Ik duwde hem in haar mond en daarna in haar kut. Ze keek me aan en lachte geil naar me. ‘Zo, heb je eindelijk door wie er achter je woont?’, zei ze. Ineens niet meer zo zeker van m’n zaak stopte ik met de vibrator. ‘Ik heb jou al sinds het begin in de gaten gehouden’, bekende ze.

‘De vibrator die ze net zelf gebruikte, bracht ze nu bij mij naar binnen’

Ze nam me bij de hand en trok me mee naar haar slaapkamer. Daar deed ze – nu echt – de gordijnen dicht en duwde me op het bed. M’n benen de lucht in, zodat mijn rok automatisch naar beneden zakte en ze vrij toegang had tot mijn kutje. Ze begon me te likken, te kussen en de vibrator die ze zojuist voor zichzelf had gebruikt, ging mij nu naar een hoogtepunt brengen. Ondertussen streelde ik mijn eigen tepels en zij likte aan m’n oorlel, terwijl ze het afwisselde met geile woordjes. Binnen no-time kwam ik tot een orgasme en terwijl ik klaarkwam, hielp zij zichzelf ook naar een hoogtepunt.

Het was een van de geilste sekservaringen van m’n leven. Maar toen ik haar de volgende ochtend in de buurtsupermarkt tegenkwam, voelde het toch wat ongemakkelijk. Ik heb het dan ook nooit aan iemand verteld.