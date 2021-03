Erotisch verhaal: ‘In de douche van de camping stond ‘ie ineens achter me’

Erotische verhalen waar je rode oortjes van krijgt: soms gewoon lekker om te lezen. Dit keer over een spannend avontuurtje in de douches van het toiletgebouw op de camping.

Ik had ‘m al een paar keer zien lopen over de camping. Samen met een vriendin ben ik op vakantie met een gehuurde camper. Hartstikke gezellig, maar door de warme temperaturen loopt het zweet in straaltjes van je rug af. En ik weet niet wat het is, maar die warmte maakt ook dat ik in iedere man een potentiële bedpartner zie. Nouja, bed …

Na wat over en weer geflirt bij de bar van het zwembad, was ‘ie ineens verdwenen. Wat een vent! Brede schouders, gebruind lijf, afgetrainde buik en dan die ogen. Knalblauw. Ze steken af tegen z’n gebronsde huid en donkere haar. Ik stond een drankje te halen en hij stond ineens naast me. Ik voelde z’n lichaamswarmte en z’n mond was nét iets te dicht bij de mijne toen ‘ie zei: ‘Hoi, ik ben Sean. Hoe heet jij?’. Ik vertelde ‘m m’n naam, nam mijn drankje aan van de barvrouw en vertrok snel weer richting het ligbedje.

‘Zijn ogen brandden in mijn rug’

We flirten zo een beetje door. Om een uur of zes wilde ik even gaan douchen, zodat ik voor ons maaltje bij de camper weer lekker fris was. Om bij het douchegebouw te komen, moest ik langs het zwembad. Met m’n handdoek en toilettas onder de arm liep ik langs zijn ligbedje en hij keek me aan. Ik glimlachte en voelde z’n ogen in mijn rug branden.

Eenmaal in het toiletgebouw waren alle hokjes vrij, dus ik koos de familiedouche uit. Lekker ruim om m’n benen te kunnen scheren. Ineens hoorde ik voetstappen die stilhielden voor het hokje. Er werd aangeklopt. ‘Eh ja, bezet’, riep ik. ‘Doe even open, ik ben net iets vergeten’. Ik herkende de stem maar kon ‘m niet thuisbrengen. Snel trok ik m’n zonnejurkje aan over mijn naakte lijf en deed de deur open. En daar stond Sean. Hij glimlachte en duwde me lief lachend naar binnen. De spanning gierde door m’n lijf.

‘Ik voelde zijn erectie tegen m’n been prikken’

‘Zo’, zei hij. ‘Douche jij altijd met kleren aan?’. Plagerig trok ‘ie aan m’n jurkje. Hij stond daar nog in z’n zwembroek en ik zag dat ‘ie al een stijve had. Langzaam trok ik m’n jurkje uit, met mijn rug naar hem toe. Ik draaide me om en bewonderend gleden z’n ogen over m’n lijf. Hij stapte naar me toe en kuste me in mijn nek. Zijn vinger kietelde me plagerig op mijn sleutelbeen, terwijl ‘ie me bleef kussen. Hij stond dicht tegen me aan, ik voelde zijn erectie tegen m’n been prikken.

Ik werd geil. En niet zomaar geil, maar ik wilde hem. Nu. Ik zoende hem op zijn prachtige mond en hij zette me op de wastafel (voordeel van een familiedouche). Ik spreidde m’n benen en hij ging door z’n hurken en begon met te kussen. Mijn dijen, mijn kut. Hij likte, zoog en gebruikte z’n vingers. Toen ik er bijna was, stopte ‘ie ineens. Hij trok zijn zwembroek uit en duwde z’n stijve in me, terwijl ‘ie met z’n vingers mijn tepels bleef masseren. Doordat we zo stonden, keek ik de hele tijd in z’n ogen, wat het hele – toch al behoorlijk opwindende spel – nog spannender maakte. Zijn gezicht vertrok en ik zag dat ‘ie bijna klaarkwam. Snel duwde ik ‘m weg en draaide me om, over de wasbak, zodat we allebei in de spiegel keken.

Elektrische tandenborstel als vibrator

Ik zag hoe m’n borsten heen en weer gingen bij iedere keer dat hij in me stootte. Ik pakte mijn elektrische tandenborstel, haalde het poetsstukje eraf en duwde het trillende gedeelte tegen m’n clit. Bijna kwam ik, bijna. En toen werd er aangeklopt. We waren muisstil en keken elkaar via de spiegel aan. De voetstappen liepen weg en we gingen door. Hij zei: ‘Oh, wat lekker dit. Ik kom bijna.’ En toen kwam ik tot een orgasme dat ik nog nooit had gevoeld. Ik voelde het tot in m’n tenen. Doordat ik klaarkwam, werd mijn kutje strakker en voelde ik hem ook komen.

We keken elkaar aan, gaven elkaar een kus en stapten – ineens ongemakkelijk – onder de douche. Hij spoelde zich af, trok z’n zwembroek aan en zei: ‘Morgen zelfde tijd, zelfde plek?’, gaf me een knipoog en liep zo onopvallend mogelijk het hokje uit. Ik deed de deur op slot en nam de rest van de tijd in het hokje om tot zinnen te komen. Wát een vent.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief