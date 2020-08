Erotisch verhaal: “Ik wilde meer en kronkelde mijn benen lustig om hem heen”

Elke week deelt een Viva-lezeres haar seksavonturen. Deze week: komen op de camping.

‘De vogels floten enthousiast in het rond en net zo vreugdevol voor een nieuwe dag kroop ik uit mijn slaapzak. Ik wreef de slaap uit mijn ogen, strekte me uit en met mijn slaperige hoofd zag ik een gespierde godness à la Tarzan zijn tent recht voor de mijne opzetten. Zijn armen spannen zich aan als hij een zware tas uit zijn lichtblauwe busje tilt en de zonnestralen op zijn ontblote bovenlijf zetten ieder spiertje in de spotlight. Zijn glimlach verblindt mijn geweten en ongemakkelijk zwaai ik terug. Ik schaam me voor mijn net-wakker-look en daarbij had hij vast en zeker opgemerkt dat ik al een minuut lang naar hem keek.

Douchen

Zwijgend liep ik naar de wasruimte op de camping. Ik vroeg me af wat een knappe jongeman als hij op een rustige, natuurcamping deed. Normaal gesproken ben ik de enige twintiger op dit soort plekken.

De waterstralen stromen over mijn blote lijf en ik fantaseer over Tarzan die mijn tent binnen zou sluipen en zich naast mij in de slaapzak zou nestelen. Ik voelde zijn warme, strakke lichaam langs de mijne en zijn lange haren die zouden kietelen in mijn nek. Met mijn handen wreef ik het zeepsop over mijn borsten en bedacht hoe zijn handen zouden voelen. Ik hoorde iemand de douchecabines binnen lopen en schrok op uit mijn gedachte.

Wanneer ik terug naar mijn tent loop, probeer ik zo nonchalant mogelijk langs hem te lopen. In mijn ooghoek zag ik dat hij naar mij zwaaide. Hij riep iets wat ik niet kon verstaan, maar aan zijn accent te horen was hij Frans. Ik wuifde dat ik er zo aankwam en kleedde me snel om. Mijn natte haren legde ik in een losse vlecht en blootvoets stapte ik op hem af.

Hij bood me een biertje aan en verbaast keek ik hem aan. Het was nog niet eens middag – maar natuurlijk ging ik hier geen nee op zeggen. We vertelde ronduit over onze avonturen, over onze passie voor de natuur en het reizen. De energie vloeide over. Ik probeerde op adem te komen, onze gesprekken gingen van hot naar her en het was eng hoeveel raakvlakken wij hadden. Na het zoveelste frisse biertje besloten we om ergens in het dorpje een ontbijt te scoren.

Het water in

Met een tas vol croissantjes liepen we langs een steile weg naar het meer. Onder de bomen plofte we neer en ik besefte me ineens wat voor een geweldige wending deze ochtend had gekregen: ik ontwaakte en opeens belande ik in de zevende hemel mét een prachtige vent.

Ik trok mijn broekje uit en dook het water in. Toen ik boven water kwam zag ik hoe hij op mij af rende en in het water sprong. Waterspetters kletterden in het rond en op zijn lippen proefde ik het zoete water. Ik voelde onze natte lichamen in het water langs elkaar glijden. Zijn gespierde buik tegen de mijne – ik wilde meer en kronkelde mijn benen lustig om hem heen. We zoenden minuten lang en voor mij mocht dit uren duren.

Onder de bomen kroop ik op hem en wist ik niet hoe snel ik zijn natte boxershort moest uitstrekken. Vanochtend was hij nog een vreemdeling, maar het voelde alsof onze lichamen elkaar al jaren kenden. Zijn vingers, zijn handen – alles wat hij aanraakte begon te tintelen als nooit tevoren. Bij iedere nieuwe aanraking raakte ik nog meer opgewonden. Wie deze man ook was, mijn fantasieën onder de douche waren niets vergeleken met wat hij in het echt deed. Ik zat bovenop en kreeg het warmer en warmer. Met zijn handen om mijn heupen wist ik niet meer waar ik het zoeken moest. Ik kreunde, zo hard en bad tot alle goden dat dit euforische orgasme eeuwig mocht duren.’

