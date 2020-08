Erotisch verhaal: ‘Terwijl ik zijn pik diep in mij liet glijden, keek ik naar onze vriend’

Elke week deelt een Viva-lezeres haar seksavonturen. Deze week: een huisfeest op campus.

‘Terwijl ik mijn rug hol maakte, mijn billen naar achteren stak en zijn pik diep in mij liet glijden – keek ik naar onze vriend H. die een nip nam van zijn glas Pinot Noir. Met zijn naakte lijf leunde hij tegen een tafel en keek geamuseerd toe hoe wij neukten.

Twee naakte mannen

Hoe ik in deze situatie terecht was gekomen, met twee naakte mannen in mijn kamer, zal ik even toelichten. Er was een huisfeest op onze campus. De drukke woonkamer was gevuld met tientallen jongeren die hard gingen op flesjes bier en wiet. Uit twee grote muziekboxen klonk Spaanse muziek en ik kreeg zin om te dansen. Ik nam een leuke jongen, die ik eerder die avond had ontmoet, bij de hand en nam hem mee de dansvloer op. Ik duwde mijn ritmische lichaam tegen hem aan en nét op dat moment stond H. naast ons op de dansvloer.

H. en ik woonde in hetzelfde gebouw en we waren ‘friends with benefits’. Super relax, we wisten precies wat we van elkaar konden verwachten. Maar, wat bleek: die leuke jongen en H. waren vrienden. Niet dat dit erg was. H. vond het wel leuk dat hij zijn vriend en mij flirtend aantrof.

Stevig overleg

Ik liep even weg om nieuw bier te halen en zag vanuit mijn ooghoek de twee mannen stevig in overleg. Zouden ze het over mij hebben?, dacht ik. Wanneer ik terugkwam met drie volle flesjes Heineken, keken de twee mannen mij bedachtzaam aan. Ze hadden een voorstel, met de voorwaarde dat het alleen hoefde als ik het écht wilde. Een trio. Ik moest even slikken. Hier had ik meerdere malen over gefantaseerd, maar nu de mogelijkheid zich recht voor mij neus plaatsvond begon ik te twijfelen. Wilde ik dit? Ging dit niet te ver? Zou ik geen spijt krijgen?

Ik nam een paar slokken van mijn bier en dacht: ‘Fuck it’! Ik greep naar een aangebroken fles rode wijn die op een tafel stond en wuifde naar de mannen dat ze mij moesten volgen. Zwijgend liepen we naar de bovenste verdieping van het gebouw, naar mijn slaapkamer.

‘Ik wil dat jullie mij uitkleden’

Voor de tweede keer deze avond stond ik blozend naast de twee mannen. H. schonk onze glazen vol en zwijgend namen we alle drie een grote slok. Iets in mij brak los en ik zei: ‘Ik wil dat jullie mij uitkleden en zoenen op iedere plek van mijn lichaam’. De mannen gehoorzaamde. H. trok zijn shirt uit en de ander nam het wijnglas uit mijn handen. Hij trok mij naar zich toe en zoende mij. Ik proefde rode wijn en voelde hoe vier handen mijn lichaam aftastte en zorgzaam ontdekte.

Het was mijn meest erotische droom die die avond werkelijkheid werd. Naakt lag ik naast twee enorm aantrekkelijke mannen waar de een aan mijn tepel zoog en de ander mijn klit verwende. Het wond mij zo intens op dat het leek alsof ik in een andere dimensie verkeerde. Ik wist niet meer wie ik was, maar één ding wist ik zeker: ik was klaar om genomen te worden. Terwijl H. naar de tafel liep om onze glazen te vullen, gooide ik mijn billen naar achteren om een stijve pik in mij te voelen.

Toekijken

Een tik kletste op mijn billen en ik duwde mijn lichaam dieper tegen de zijne aan. Van een afstandje bleef H. toekijken. Rustig dronk hij zijn wijn terwijl zijn grote pik genadeloos stijf bleef. Ik zag hoe enorm geil hij dit aanzicht vond. Insgelijks voor mij. Ik genoot van de lul van zijn vriend die in mij stootte terwijl mijn ogen verdwaalde in die van H. Elke stoot bracht mij dichter bij het randje van een orgasme. Hij ging harder en dieper. Dieper en harder. Alsof ik door een donkere tunnel vloog van geilheid waarbij mijn hoogtepunt steeds dichter in zicht kwam.

Ik deed mijn best om het gevoel uit te stellen, maar ik hield het niet meer. Ik keek naar achteren en weer terug naar voren. Ik kreunde. Gilde. Schreeuwde het uit van genot en trilde van euforie. Uitgeblust liet ik mij op het zachte deken vallen. En dit was pas het begin van dit nachtelijk avontuur.’

