Erotisch verhaal: ‘Ik lig op mijn rug op de grond, met mannen die om me heen draaien’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: groepsseks met collega’s.

‘Het is indrukwekkend om te werken op een hardcore salesafdeling. Ik heb zelden zo’n uptempo sfeer meegemaakt. Mensen die zich te min voelen voor dit werk: sorry maar er is niets dat méér zo’n kick geeft.

Stel je voor: je gaat in het donker naar je werk, dat gelegen is in een prachtig gebouw aan de rand van de stad. Als je eenmaal binnen geïnstalleerd bent op enorme hoogte, hoor je muziek. Geen liftmuziek en zeker geen zacht volume. Nee, gabberhouse, zo hard, dat je echt moeite moet doen om de persoon aan de telefoon te verstaan, want daar gaat het hier om. Bellen, bellen en nog eens bellen. Naar bedrijven die niet opnemen, bedrijven die niet bestaan, bedrijven die geen zin in je telefoontje hebben en bedrijven die niet de moeite waard zijn.

Ik sta tussen de mensen die het makkelijk afgaat, de een na de ander hangt aan de bel. Letterlijk, bij elke deal die gesloten wordt, mag je de bel die er hangt luiden. Ik ben niet zo ver. Het lukt mij niet om de bel ook maar één keer te luiden… Het valt me zwaar om de hele tijd ‘nee’ te moeten horen terwijl je slechts naar iemand vraagt. ‘We zijn niet geïnteresseerd, dag!’ Dat maakt mijn humeur er niet beter op. Het begint de rest van het team ook op te vallen… ik breng helemaal niets.

Woest

Ik word zo moe van al die kutgesprekken dat het me op een gegeven moment niet meer uitmaakt; bij het volgende gesprek dat ik voer, hoor ik mezelf wanhopig zeggen: ‘Ja, ik doe alles als u deze deal maakt met ons, ik kom zelfs bij u op de koffie.’ Natuurlijk wordt de deal niet gesloten, de man aan de andere kant van de lijn vindt het maar wat leuk om mij te stangen. Uiteindelijk smijt ik de hoorn op de haak.

Na twee dagen van doorploeteren aan de telefoon word ik door de baas naar de kleine boardroom geloodst. Hij begint het gesprek met ‘Ik heb de afgelopen dagen met je meegeluisterd en ik ben bang dat je hier niet gelukkig gaat worden. Wat denk je zelf?’ Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar hij gaat verder ‘Ik hoorde je onder andere zeggen dat je alles doet als er een deal uitkomt, klopt dat?’

Nog voor ik kan antwoorden zie ik dat mijn mannelijke collega’s – die allemaal een deal hebben gesloten – de boardroom in komen lopen. Collega O. kijkt me even aan voordat hij zich op de groep uitgelaten verkopers richt: ‘Mannen, we moeten vandaag nog 5K om onze target te halen.. wat zeggen we ervan?’ Er klinkt flink gebrul. ‘En als we die 5K halen dan hebben we dit…’ Hij drukt op een knop die hij de hele tijd al in zijn hand heeft. Ik hoor mezelf ineens luid en duidelijk door de ruimte zeggen: ‘Ja, ik doe alles als u deze deal ook nog met ons maakt.’

Mijn collega’s kijken niet eens verbaasd, ze juichen en lijken wel dol geworden. Ze stromen de boardroom weer uit. O. en ik blijven achter. Ik zit nog steeds, maar kijk hem met mijn open mond aan. ‘Je bent hier gekomen om geld te maken en dit is hoe het gaat. Je pakt zo de lift naar de bovenste verdieping en zorg ervoor dat je klaar bent om uitgewoond te worden. Want geloof me, die 5K die hebben ze…,’ hij kijkt even op zijn horloge, ‘binnen een uur.’

Ik ben nog geen half uur boven of ik hoor al gestommel op de gang. De deur zwaait open en ik hoor mijn collega’s door elkaar roepen: ‘Ik eerst!’, ‘Nee ik’, ‘Rot op man, ik heb dat kutje verdiend!’ Eenmaal binnen legt een van ze zijn handen om mijn nek en zegt: ‘En ben jij al dat gezeik dat ik te horen krijg waard? Hè, heb jij daar een goed kutje voor?’ Ik blijf ‘m aankijken. Terwijl ik amper lucht krijg, weet ik te fluisteren: ‘Ja, beloofd.’

Niet stoppen

In no time lig ik op mijn rug, mijn benen wijd gespreid, als het middelpunt van een klok en mannen die als wijzers om me heen draaien. Terwijl een collega in me stoot en een ander me aankijkt terwijl hij me laat sabbelen op zijn pik, komt O. de kamer inlopen.

‘En is ze het waard, mannen?’ roept hij. Er klinkt gejuich. O. houdt mijn ene been omhoog en spoort de groep aan: ‘We stoppen niet voordat ze goed volgespoten is, toch mannen? In koor roepen ze nu: We Stoppen Niet! We Stoppen Niet!’ De man die me nu hard neukt gaat komen, ik voel het… Ik kan niet meer, mijn hoofd ontploft van geilheid, ik ga ook komen en O. heeft dat feilloos in de gaten, hij maant de mannen tot stilte en zegt dan hard: ‘Ze gaat komen. Jullie hebben het verdiend, heren… Go!’ En precies op dat moment barst mijn orgasme los en kreun ik het uit.’

