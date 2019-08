Erotisch verhaal: ‘Daar stond hij. In de deuropening. Blond haar en zijn beiden armen super sexy vol getatoeëerd’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘Ik had zin in een vent en keek in het rond of er ergens wat te fixen viel.’

Gezellig uiteten met de meiden en daarna ‘rustig’ borrelen. Dat was mijn plan voor deze vrijdagavond. Maar goed. Dat rustig borrelen liep natuurlijk niet zoals voorspeld. We dineerden bij een Italiaans restaurantje waar we met z’n vijven drie flessen prosecco opdronken en in stijl afsloten met een Amaretto als digestief. Binnen no time was ik hartstikke lam. En altijd als ik lam ben word ik en egoïstisch én hartstikke geil. Deze combinatie is niet altijd even tof, al helemaal niet als je met je vriendinnen op pad bent en zij verwachten dat je de hele avond gezellig bij hun blijft.

Zoals ik al zei, ik werd egoïstisch. Ik had zin in een vent en keek in het rond of er ergens wat te fixen viel. Helaas. Er zat dus nog maar een ding op: mijn telefoon checken op potentiële one-night-stands. Yes. Ik had iemand gevonden. We kenden elkaar al van vroeger maar nadat ik naar Amsterdam was verhuisd hadden we elkaar nooit meer echt gesproken. Toen ik hem een paar werken geleden, super toevallig, op een festival tegen het lijf liep wisselden we meteen nummers uit in de veronderstelling om snel te meeten.

Ik besloot hem een berichtje te sturen. Hij reageerde in eerste instantie verbaasd. Dat ik überhaupt na twee weken opeens iets stuurde en dan ook nog eens op dit late tijd stip. Ik probeerde hem over te halen om naar de kroeg te komen maar veel succes had het niet. Het was volgens hem al erg laat en hij lag nota bene in bed. Daar ging mijn seksafspraakje.

Ik zette het maar weer op het zuipen en toen de kroeg bijna ging sluiten slenterden m’n vriendinnen en ik wat door de stad onderweg naar een club. We liepen langs het appartement van een van mijn vriendinnen en besloten om hier even een pitstop te maken. Hadden we nooit moeten doen natuurlijk want deze pitstop liep volledig uit de hand. De salontafel met alle soorten drank was in onze dronken ogen een hemel en de geluidsbox stond binnen no-time hard aan. We hadden geen club meer nodig.

We dansten op de bank, in de keuken op de eettafel en maakte filmpjes hoe we uitgebreid aan het twerken waren. Met mijn zatte hoofd stuurde ik deze enthousiast door naar die guy in de hoop dat ik hem nu wél zou overhalen. En ja hoor. Een half uur later stond hij opeens op de stoep voor mijn vriendin haar appartement. Fuck ja. Daar stond hij. In de deuropening. Blond haar en zijn beiden armen super sexy vol getatoeëerd.

Mijn vriendinnen namen de taxi naar huis en de vriendin waarvan het appartementje was gunde mij om gebruik te maken van de logeerkamer en kroop zelf in haar eigen bed. Nu was het nog enkel de hot guy en ik. We keken elkaar aan, een beetje ongemakkelijk dat we hier opeens nog maar alleen waren en namen plaats op de bank.

Ik overhandigde hem een glas gin-tonic in de hoop dat hij op hetzelfde level als ik zou komen, wat natuurlijk never meer ging lukken. We kletsten wat over vroeger en hij brabbelde wat over zijn vorige relaties. Ik was te dronken om hem te volgen, het enige wat door mijn hoofd spookte was dat ik zijn gespierde lichaam op het mijne wilde voelen.

Ik stond op om wat water te gaan halen toen ik door de alcohol mijn evenwicht verloor. Ik probeerde me nog vast te grijpen aan de leuning van de bank maar hij had me met zijn grote handen in zijn macht. Hij leunde voorover en kuste me. Hard en onbedwongen. Ik wilde hem zo graag neuken maar merkte aan mijn dronken kop dat dit wel erg lastig ging worden. Hihi, oeps. Toch probeerde ik me te focussen op zijn geile manier van zoenen en stond ik op om hem naar de logeerkamer te leiden.

Hij gooide me op het bed en trok al mijn kleren uit. Daar lag ik, helemaal naakt, in het midden van het bed, te wachten tot hij me eindelijk zou nemen. Langzaam trok hij zijn broek en shirt uit. Hij nam alle tijd en ik werd gek van verlangen. Toen hij zijn boxershort op de grond gooide moest ik twee keer slikken. Dit kon niet. Dit kon niet waar zijn. Dit zou never nooit passen. Zijn stijve was zó immens groot. Hij zag hoe ik schrok en stelde me met zachte woorden gerust. Voorzichtig spreiden hij mijn benen, spuugde om er zeker van te zijn dat ik nat genoeg was en gleed toen heel voorzichtig bij me naar binnen. Elke spier in mijn lichaam trok samen. Zijn huid tegen de mijne. Hoe lam ik ook was, dit gevoel had ik nodig.

Hij deed dingen met me die ik nog nooit eerder met een man had meegemaakt. Hij gooide mijn benen in de lucht, draaide me om, op mijn zij. Hij was dominant en bepaalde elk standje en elke stoot. Het was zo strak. Zijn dikke, grote stijve vulde me helemaal op en desondanks ik mijn hoogtepunt niet kon bereiken omdat ik té zat was, was ik vanaf die avond verslaafd aan zijn immense stijve. Hij maakte me helemaal kapot en totaal gesloopt, buiten adem viel ik als een blok in slaap. Tja, dit was een rustig avondje borrelen met de meiden…’

