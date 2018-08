Erotisch verhaal: ‘Ik verwonderde me over zijn prachtige stijve. Die wilde ik voelen’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: seks op de uni.

Van oogcontact op de gang tot geile berichtjes tijdens de colleges. Het leek de middelbare school wel, maar nee, niets was minder waar. Ik zat inmiddels al in het laatste jaar van mijn master op de uni. M. en ik hadden elkaar leren kennen via Tinder en sindsdien liep de seksuele spanning steeds maar hoger op. Een ding was zeker: wij wilden elkaar. Maar daten? Nee, dat hadden we nog nooit gedaan.

Alsof het lot het zo bepaald had, was daar opeens die vrijdagmiddag, toen we allebei een college in hetzelfde gebouw hadden. Drie keer raden wat er toen ging gebeuren. Juistem. Na wekenlang opwindende appjes naar elkaar te hebben gestuurd was nu eindelijk het moment daar: we konden onze fantasieën in werkelijkheid brengen.

We spraken af op de hoogste verdieping van het gebouw. Ik sloop de collegezaal uit en de zenuwen gierden door mijn lijf. Stel je voor dat hij er helemaal niets van kon? Of erger nog, dat we betrapt werden? De lift stopte. Ik was aangekomen op de tiende verdieping en de deuren gingen open. Daar stond hij. Met zijn rug naar mij toe. Mijn hart bonkte in mijn keel. Zodra hij de lift hoorde, draaide M. zich om. Voor het eerst stonden we oog in oog met elkaar. Niemand om ons heen. Geen geroezemoes van andere studenten. Geen drukte. Het was alleen hij en ik en we wisten allebei wat er ging gebeuren.

Zonder iets te zeggen liep hij op mij af. Eén blik was genoeg. We pakten elkaar stevig beet en zoenden alsof ons leven er van af hing. Het was gretig, allergretigst, maar ook passioneel. Zijn stijve drukte hard tegen mij aan en ik bevond me in een oase van lust. Even stopten we en keken we elkaar aan. Er ontstond een brede glimlach op onze gezichten. We renden naar de mannenwc en wisten niet hoe snel we elkaar de kleren van het lijf moesten rukken.

Hij deed de deur op slot en sméét me zowat op de wasbak. Van mijn mond, mijn nek, mijn borsten naar mijn dijen en mijn clit. Deze man wist precies hoe hij elk plekje van mijn lichaam moest beminnen. Ik trok zijn broek omlaag en verwonderde me over zijn prachtige stijve. Die wilde ik voelen. Die móést ik voelen. Hij duwde zich bij me naar binnen en aan zijn gekreun te horen genoot hij met volle teugen. De rillingen kropen over mijn lijf. Dit was het echte werk. Fuck al die appjes. Vanaf nu af aan wil ik nog alleen maar dit. Seks met M. op de mannenwc op de tiende verdieping van de uni. Yes, baby.

Lees ook het erotische verhaal van vorige week: ‘Dit was precíes het verzetje dat ik nodig had, mmmm’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.





Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.