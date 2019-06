Erotisch verhaal: ‘Zijn warme vingers, spelend tussen mijn benen, zorgde ervoor dat ik mijn vermoeidheid voor heel even vergat’

Iedere week op VIVA.nl: een erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: ‘We neukten op mijn dakterras als twee uitgehongerde beesten.’

‘Ik ontwaakte door een zachte, mannenhand die voorzichtig over mijn blote rug wreef. Hij ging langzaam van boven naar beneden, zoekend naar het intieme plekje tussen mijn benen. Het duurde enkele seconden om te beseffen wat er gebeurde en wie er naast mij lag, maar toen ik mij omdraaide en zijn brede glimlach ontving, wist ik het weer meteen.

We kenden elkaar pas enkele uren. Sinds gisteravond. Maar vanaf het moment dat onze lippen elkaar hadden gevonden wist ik het meteen; deze man slaapt bij mij. Maar van slapen is niets gekomen. De hele nacht waren we op ontdekkingsreis naar elkaars lichamen en toen ik even wegdoezelde, voelde ik weer zijn lichaam tegen het mijne aan, hunkerend naar nog een ronde.

Het was nog veel te vroeg. Ik was moe, uitgeput en de alcohol van gisteravond zwermde nog steeds rond in mijn lichaam. Maar zijn warme vingers, spelend tussen mijn benen, zorgde ervoor dat ik mijn vermoeidheid voor heel even vergat. Zijn fijne aanraking maakte mij zo geil, en als hij dat nog niet doorhad merkte hij dat wel aan hoe nat ik intussen van hem was geworden. Ik verlangde naar zijn stijve en schoof mijn billen naar achteren als een teken van: neem mij.

Met een koffietje en een tosti ontbeten we, na deze hete ochtendseks, op de loungebank op mijn dakterras. Ik zakte onderuit. Mijn buik was gevuld en ik was nu echt van plan om mijn slaap te gaan vatten. Maar deze man liet het niet toe, hij boog zich over mij heen en ik proefde zijn lippen op de mijne. In een ruk trok hij mijn pyjama topje naar beneden. Mijn borsten bloot aan de buitenlucht. Hij streelde me overal, van mijn tepels door naar mijn navel, naar beneden.

Voor heel even was ik van de wereld maar besefte me in een helder moment dat we midden op mijn dakterras waren, met buren aan iedere zijde. ‘Dit kan niet. Niet hier,’ sputterde ik half geiltjes tegen. Ik hoorde de twijfel in mijn eigen stem. Stiekem wilde ik dit, maar ik wist dondersgoed dat het niet kon. Er was geen enkele beschutting, iedereen kon ons zien.

Terwijl zijn hand nog steeds tussen mijn benen lag fluisterde hij in mijn oor hoe erg hem de gedachte om bekeken en betrapt te kunnen worden, opwond. Ik hapte naar adem. Shit. Voor heel even stond ik sterk in mijn schoenen en wilde ik op staan om naar binnen te gaan, maar toen ik zijn verschrikkelijke sexy blik bekeek werd mijn sterkte wil in een keer omver geblazen. ‘Fuck it,’ schreeuwde ik en zoende hem in volledige extase. Terwijl ik op hem klom voelde ik hoe zijn ochtenderectie diep in mij gleed. Zijn handen klemmend om mijn heupen, stotend en kreunend. En terwijl de ochtendzon op onze naakte lichamen scheen en zich aan onze linker, rechter en voorkant ieder ogenblik een buurman of buurvrouw kon bevinden, neukten wij op mijn dakterras als twee uitgehongerde beesten.

Dit heerlijke gevoel op deze vroege, zaterdagochtend zorgde ervoor dat mijn hele lichaam begon te tintelen. Mijn vermoeidheid werd door de ontlading verdrievoudigd. Ik kon niet meer. Ik was op. Ik weet niet of mijn buren ons gezien of gehoord hebben maar het enige waar ik nog aan kon denken was slapen. Het was nu écht tijd om te slapen.’